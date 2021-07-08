BMW показала стильный скутер на электротяге

Немецкая компания BMW продолжает программу электрификации. Осередным детищем баварских инженеров стал электроскутер BMW CE 04.

Об єтом сообщает пресс-служба производителя. Новинка оснащена электромотором мощностью 31 кВт (42 л.с.), который располагается между батареей емкостью 8,9 кВтч и задним колесом. Скутер способен развивать скорость до 120 км/ч, а батареи хватить, чтобы преодолеть до 130 км.

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На зарядку батареи от 0 до 100% требуется 4 часа 20 минут от стандартного зарядного устройства, а при использовании зарядки Level 2, это время сократится до 1 часа и 40 минут. Если же батарея имеет 20% заряда, то до 80% емкости ее можна зарядить за 45 минут.

Как и в случае с электромобилем, у электроскутера есть система рекуперации энергии торможения. Также для удобства маневрирования скутер может двигаться задним ходом. В помощь драйверу предусмотрели эффективные тормозные механизмы с дисками диаметром 265 мм и систему ABS от Bosch.

Скутер имеет 15-дюймовые легкосплавные диски и колесную базу 1676 мм. Драйвер сможет выбирать из 4 ездовых режимов: ECO, Rain, Road и Dynamic. В стандартной комплектации новинки – приборная шкала с экраном на 10,25 дюймов, на который выводится вся необходимая информация для водителя, включая навигацию и параметры электросистемы. А обновление можно производить с помощью приложения на смартфоне, для которого предусмотрели специальное отделение и возможность подзарядки током до 1,5 ампер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW раскрыла все секреты электрического лифтбека i4.