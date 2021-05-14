BMW озвучила украинские цены на электрокросс iX

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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BMW озвучила украинские цены на электрокросс iX

Компания BMW обнародовала цены на новый электрический кроссовер BMW iX. Автомобиль уже можно заказать у официальных дилеров марки в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет доступна в двух вариантах – iX xDrive40 и iX xDrive50.

Мощность "младшей" версии составляет порядка 300 л.с., а на разгон от 0 до 100 км/ч кроссоверу требуется примерно 6 секунд. Емкость батареи у данной модификации – 70 кВтч. В соответствии с циклом WLTP автомобиль способен преодолеть на одной зарядке более 400 км.

BMW iX будет доступен в двух версиях

Модификация BMW iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью порядка 500 л.с., что позволяет разгонять машину до первой "сотни" менее чем за 5 секунд. Батареи емкостью 100 кВтч хватит, чтобы преодолеть без остановки более 600 км.

Стоимость базовой комплектации BMW iX xDrive40 стартует с отметки 61700 евро (2 066 333 грн), а версия BMW iX xDrive50 обойдется минимум в 76600 евро (2 565 334 грн).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн BMW готовится представить спортивную М-модификацию своего нового электрокара BMW i4. А звучание для новинки поручили создать немецкому композитору Хансу Циммеру.

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