BMW озвучила украинские цены на электрокросс iX

Компания BMW обнародовала цены на новый электрический кроссовер BMW iX. Автомобиль уже можно заказать у официальных дилеров марки в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет доступна в двух вариантах – iX xDrive40 и iX xDrive50.

Мощность "младшей" версии составляет порядка 300 л.с., а на разгон от 0 до 100 км/ч кроссоверу требуется примерно 6 секунд. Емкость батареи у данной модификации – 70 кВтч. В соответствии с циклом WLTP автомобиль способен преодолеть на одной зарядке более 400 км.

Модификация BMW iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью порядка 500 л.с., что позволяет разгонять машину до первой "сотни" менее чем за 5 секунд. Батареи емкостью 100 кВтч хватит, чтобы преодолеть без остановки более 600 км.

Стоимость базовой комплектации BMW iX xDrive40 стартует с отметки 61700 евро (2 066 333 грн), а версия BMW iX xDrive50 обойдется минимум в 76600 евро (2 565 334 грн).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн BMW готовится представить спортивную М-модификацию своего нового электрокара BMW i4. А звучание для новинки поручили создать немецкому композитору Хансу Циммеру.