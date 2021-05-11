Автор музыки к 'Королю льву' и Call of Duty 'озвучит' BMW i4 М

Концерн BMW готовится представить спортивную М-модифкацию своего нового электрокара BMW i4. А звучание для новинки поручили создать немецкому композитору Хансу Циммеру.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К представленному в марте нынешнего года электрическому седану i4 в скором времени прибавится его более спортивная модификация, над которой в настоящее время "колдуют" мастера фирменного подразделения M GmbH (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В рамках работы над проектом к созданию уникального звучания спорткара привлекли титулованного немецкого музыканта Ханса Циммера, известного своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм. На его счету премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Он создал музыку для фильмов "Человек дождя", "Король Лев", "Гладиатор", "Ангелы и демоны", "Перл-Харбор", "Начало", "Интерстеллар", "Робот по имени Чаппи" и многих других. Кроме того, он создал музыкальное сопровождение к играм Call of Duty: Modern Warfare 2 и Crysis 2.

Теперь он "озвучивает" первую М-версию электрокара BMW. Звук электромобиля будет меняться в зависимости от выбранного режима вождения, а также активности управления педалью акселератора, чтобы соответствовать динамическим характеристикам автомобиля.

"У каждого BMW есть свой характер, который отражается в звуке, который он издает, – объясняет Циммер. – Поэтому для моделей BMW M с электрическим приводом мы разработали звук вождения, который особенно ярко подчеркивает их эмоциональные ощущения от вождения и гарантирует, что их ходовые качества будут ощущаться еще более интенсивно".

Предположительно М-версия будет иметь в своем арсенале 390 кВт (530 л.с.) мощности, а на разгон от 0 до 100 км/ч седану потребуется примерно 4 секунды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи электрического кроссовера BMW iX