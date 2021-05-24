BMW готовит спортивную версию электроседана i4 M50

В семействе электрических седанов i4 совсем скоро появится "заряженная" версия, созданная в кооперации со специалистами подразделения М GmbH. Она получит обозначение i4 M50.

Дебют новинки запланирован на 1 июня. Об этом сообщает фан-портал BMW Blog. Новинка получит особую окраску и элементы декора. В частности, на первой фотографии представлен вариант с матово-синим цветов и черными акцентами.

От обычного i4 спортивная версия отличается более агрессивной внешностью, включая новый более выразительный бампер, более широкие боковые "юбки", черную облицовку с эмблемой М, а также "жабрами" на передних крыльях, переходящими в молдинги. Автомобиль получил стильные легкосплавные диски оригинального рисунка с 10-ю спицами и черные корпусы зеркал заднего вида. Сзади появится иной бампер с диффузором, а также дополнительный спойлер на крышке багажника.

Предполагается, что i4 M50 будет оснащаться системой полного привода, адаптивными амортизаторами и более эффективными тормозными механизмами. По предварительным данным, мощность силового агрегата составит порядка 530 л.с., а на спринт от 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется менее 4 секунд. Запас хода на полностью заряженной батарее ожидается на уровне 590 км по циклу WLTP.

Подробности о новинки мы узнаем на презентации BMW i4 M50, которая запланирована на 1 июня нынешнего года. Компания обнародует технические характеристики всех версий, включая заднеприводные i4 eDrive35 и i4 eDrive40.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкая компания BMW планирует расширить модельный ряд большим флагманским кроссовером X8. Новинка проходит испытания на гоночной трассе Нюрбургринг.