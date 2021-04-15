Audi показала электрические кроссоверы Q4 e-tron и назвала цены

В электрическом семействе e-tron – прибавление, компания Audi презентовала два новых кроссовера – Q4 e-Tron и Q4 e-Tron Sportback.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С новыми компактными "электричками" Audi намерена серьезно потеснить конкурентов и усилить свои позиции на рынке электрокаров.

Обе новинки построены на платформе MLB Evo которая позволяет использовать различные типы силовых агрегатов. Обе новинки будут доступны в разнообразных модификациях от городского "круизера" до мощного полноприводного спорткара.

Q4 35 e-tron и Q4 40 e-tron получат в свое распоряжение один электромотор в приводе задней оси, а версия Q4 50 e-tron Quattro оснащена двумя моторами, каждый из которых приводит свою пару колес.

Базовая версия Q4 35 e-tron оснащена батареей на 55 кВт, а для Q4 40 e-tron и Q4 50 e-tron Quattro предусмотрена батарея на 82 кВт. В результате запас хода в зависимости от модификации достигает от 341 до 520 км. А максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 и 180 км/ч (у Q4 50 e-tron Quattro).

В Европе Q4 e-tron появится в продаже летом. В Германии цена стартует с 41900 евро за базовую версию Q4 35 e-tron, а в купеобразном кузове он будет примерно на 2 тысячи евро дороже. За полноприводную версию просят от 52900 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi остановила разработки двигателей внутреннего сгорания. Основной акцент производитель намерен сконцентрировать на создании электромобилей.