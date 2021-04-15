Audi показала електричні кросовери Q4 e-tron та назвала ціни

В електричному сімействі e-tron – поповнення, компанія Audi презентувала два нових кросовера – Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback.

Про це повідомляє пресслужба виробника. З новими компактними "електричками" Audi має намір серйозно потіснити конкурентів та посилити свої позиції на ринку електрокарів.

Обидві новинки побудовані на платформі MLB Evo яка дозволяє використовувати різні типи силових агрегатів. Обидві новинки будуть доступні у різноманітних модифікаціях від міського "круізера" до потужного повнопривідного спорткара.

Q4 35 e-tron та Q4 40 e-tron отримають у своє розпорядження один електромотор у приводі задньої осі, а версія Q4 50 e-tron Quattro оснащена двома моторами, кожен з яких призводить свою пару коліс.

Базова версія Q4 35 e-tron оснащена батареєю на 55 кВт, а для Q4 40 e-tron та Q4 50 e-tron Quattro передбачена батарея на 82 кВт. В результаті запас ходу у залежності від модифікації досягає від 341 до 520 км. А максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 160 та 180 км/год (у Q4 50 e-tron Quattro).

У Європі Q4 e-tron з'явиться у продажу влітку. У Німеччині ціна стартує з 41900 євро за базову версію Q4 35 e-tron, а в купеоподібному кузові він буде приблизно на 2 тисячі євро дорожче. За повнопривідну версію просять від 52900 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi зупинила розробки двигунів внутрішнього згоряння. Основний акцент виробник має намір сконцентрувати на створенні електромобілів.