Audi показал прототип нового поколения А6 на электричестве

На автошоу в Шанхае компания Audi представила четыре мировых новинки, включая прообраз Audi A6 следующего поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Audi планомерно развивает тему электромобилей в своей гамме. В отличие от e-tron GT концепт A6 e-tron создан на новой электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разработана при участии родственной компании Porsche. Эта платформа будет использоваться для премиальных моделей концерна.

Концепт крупнее нынешней Audi А6 по всем направлениям, включая колесную базу. Кроме того, автомобиль получил кузов лифтбек и крупные 22-дюймовые колесные диски. Обтекаемый кузов имеет коэффициент Cd – 0,22.

Для новинки подготовили мощную силовую установку с двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с. (350 кВт). Крутящий момент достигает внушительной величины в 800 Нм. Благодаря такому арсеналу разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд. Энергии тяговой батареи на 100 кВтч должно хватить на путешествие дистанцией 700 км.

Бортовая система работает под напряжением 800 В, а для зарядки батареи можно использовать скоростные терминалы постоянного тока мощностью до 270 кВт. С помощью такой станции пополнить АКБ на следующие 300 км пути займет всего за 10 минут, а зарядка от 5 до 80% займет 25 минут.

Серийный Audi A6 e-tron обещают представить в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi показала электрические кроссоверы Q4 e-tron и назвала цены.