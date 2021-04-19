Audi показал прототип нового поколения А6 на электричестве

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Audi показал прототип нового поколения А6 на электричестве

На автошоу в Шанхае компания Audi представила четыре мировых новинки, включая прообраз Audi A6 следующего поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Audi планомерно развивает тему электромобилей в своей гамме. В отличие от e-tron GT концепт A6 e-tron создан на новой электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разработана при участии родственной компании Porsche. Эта платформа будет использоваться для премиальных моделей концерна.

Обтекаемый кузов имеет коэффициент Cd – 0,22

Концепт крупнее нынешней Audi А6 по всем направлениям, включая колесную базу. Кроме того, автомобиль получил кузов лифтбек и крупные 22-дюймовые колесные диски. Обтекаемый кузов имеет коэффициент Cd – 0,22.

Для новинки подготовили мощную силовую установку с двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с. (350 кВт). Крутящий момент достигает внушительной величины в 800 Нм. Благодаря такому арсеналу разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд. Энергии тяговой батареи на 100 кВтч должно хватить на путешествие дистанцией 700 км.

Для новинки подготовили мощную силовую установку с двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с.

Бортовая система работает под напряжением 800 В, а для зарядки батареи можно использовать скоростные терминалы постоянного тока мощностью до 270 кВт. С помощью такой станции пополнить АКБ на следующие 300 км пути займет всего за 10 минут, а зарядка от 5 до 80% займет 25 минут.

Серийный Audi A6 e-tron обещают представить в 2022 году

Серийный Audi A6 e-tron обещают представить в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi показала электрические кроссоверы Q4 e-tron и назвала цены.

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