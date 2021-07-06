Audi анонсировал три новых электромобиля

Немецкая компания Audi представила три направления, в котором будут развиваться электромобили бренда. В рамках проекта Artemis планируется в ближайшие 12 месяцев представить три перспективных концепта.

Об этом рассказал на свой странице в LinkedIn вице-президент Audi Хенрик Вендерс и шеф-дизайнер компании Марк Лихте. Концепты получили название Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere. Это трио станет частью реализации проекта Artemis, который направлен на развитие семейства электромобилей компании до 2024 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Так, например, концепт Sky Sphere будет представлять собой обтекаемое двухдверное спорткупе, отличительными особенностями которого станут крупные колесные диски, длинный покатый капот и малая высота. Концепт Grand Sphere – прообраз будущей модели класса "Гран туризмо" в кузове спортседан. Ну и, наконец, Urban Sphere относится к растущему сегменту спортивных внедорожников, обладающий всеми необходимыми технологиями для комфортного передвижения по различным дорожным покрытиям, поддержкой коммуникативных сервисов и широким функционалом.

Ожидается, что более подробно о новинках компания расскажет уже осенью на автошоу IAA`2021 в Мюнхене.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi показала прототип нового поколения А6 на электричестве. Концепт крупнее нынешней Audi А6 по всем направлениям, включая колесную базу. Кроме того, автомобиль получил кузов лифтбек и крупные 22-дюймовые колесные диски. Обтекаемый кузов имеет коэффициент Cd – 0,22.