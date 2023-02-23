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Ателье Irmscher предложило свой вариант Tesla Model Y

Сергей Иванов
Электромобили
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Ателье Irmscher предложило свой вариант Tesla Model Y

Немецкое ателье Irmscher решило попробовать свои силы в тюнинге электромобиля Tesla. Новинка создана на базе Model Y и выделяется собственным аэродинамическим обвесом, а также двухцветной окраской.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Irmscher много лет занималось исключительно доработкой и совершенствованием автомобилей марки Opel, но большой интерес к электромобилям заставил руководство тюнингового ателье расширить свое продуктовое портфолио.

В качестве "первой ласточки" мастера компании выбрали популярный электрокар Tesla Model Y, продажи которого растут с каждым годом. Стилистика новинки напоминает яркие и эффектные машины из киноэпопеи Fast & Furious. Одним из интересных решений стала решетка радиатора с паутиновидным рисунком. Естественно, что никакого функционала она не имеет, но зато значительно улучшает дизайн машины.

Ателье Irmscher предложило свой вариант Tesla Model Y

Для электромобиля снижение сопротивления воздуху играет важное значение для повышения запаса хода. И в этой области специалисты Irmscher накопили немалый опыт, который нашел свое применение в комплекте аэродинамических элементов. Он включает расширители для бамперов, боковые "юбки", диффузор и задний спойлер. Также автомобиль получил комплект 20-дюймовых дисков Heli Star которые могут быть черного цвета или иметь алмазную гравировку. Особый шарм новинке придает двухцветная окраска с черным капотом, крышей и декоративными эмблемами Irmscher.

Для отделки салона в Irmscher подготовили накладки на пороги из нержавеющей стали, велюровые коврики, а также особую кожаную отделку сидений. Помимо базового набора опций покупатели смогут заказать дополнительные декоративные элементы для максимальной персонализации своего электромобиля.

Ателье Irmscher предложило свой вариант Tesla Model Y

Что касается ходовой части, что все осталось без изменений. Напомним, что кроссовер Tesla Model Y оснащается двумя электромоторами, которые обеспечивают полный привод. Запас хода в базовой версии составляет 487 км, а разгон до первой "сотни" занимает 3,5 секунды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Irmscher подготовила тюнинг для минивенов FIAT.