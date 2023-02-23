Ателье Irmscher предложило свой вариант Tesla Model Y

Немецкое ателье Irmscher решило попробовать свои силы в тюнинге электромобиля Tesla. Новинка создана на базе Model Y и выделяется собственным аэродинамическим обвесом, а также двухцветной окраской.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Irmscher много лет занималось исключительно доработкой и совершенствованием автомобилей марки Opel, но большой интерес к электромобилям заставил руководство тюнингового ателье расширить свое продуктовое портфолио.

В качестве "первой ласточки" мастера компании выбрали популярный электрокар Tesla Model Y, продажи которого растут с каждым годом. Стилистика новинки напоминает яркие и эффектные машины из киноэпопеи Fast & Furious. Одним из интересных решений стала решетка радиатора с паутиновидным рисунком. Естественно, что никакого функционала она не имеет, но зато значительно улучшает дизайн машины.

Для электромобиля снижение сопротивления воздуху играет важное значение для повышения запаса хода. И в этой области специалисты Irmscher накопили немалый опыт, который нашел свое применение в комплекте аэродинамических элементов. Он включает расширители для бамперов, боковые "юбки", диффузор и задний спойлер. Также автомобиль получил комплект 20-дюймовых дисков Heli Star которые могут быть черного цвета или иметь алмазную гравировку. Особый шарм новинке придает двухцветная окраска с черным капотом, крышей и декоративными эмблемами Irmscher.

Для отделки салона в Irmscher подготовили накладки на пороги из нержавеющей стали, велюровые коврики, а также особую кожаную отделку сидений. Помимо базового набора опций покупатели смогут заказать дополнительные декоративные элементы для максимальной персонализации своего электромобиля.

Что касается ходовой части, что все осталось без изменений. Напомним, что кроссовер Tesla Model Y оснащается двумя электромоторами, которые обеспечивают полный привод. Запас хода в базовой версии составляет 487 км, а разгон до первой "сотни" занимает 3,5 секунды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Irmscher подготовила тюнинг для минивенов FIAT.