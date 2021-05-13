Aston Martin планирует наладить выпуск электрокаров

Британская компания Aston Martin присоединится к сонму производителей электромобилей. Первенец на электротяге обещают представить в 2025 году.

Об этом рассказал новый руководитель компании Тобиас Моерс в интервью изданию Autocar. По его словам, в ближайшие годы производитель расширит модельный ряд.

В частности, во второй половине нынешнего года компания представит флагманский суперкар Valkyrie, а после этого Aston Martin продолжит разработку новых Vanquish и Valhalla. Первоначально предполагалось, что обе модели получат двигатель V6 собственной разработки, но для экономии затрат они будут оснащены электрифицированными силовыми агрегатами от AMG.

Кроме того, Aston Martin представит новую версию кроссовера DBX, который, как ожидается, получит в свое распоряжение рядный шестицилиндровый "мягкий" гибрид AMG. За ним последует флагманская версия, которая составит конкуренцию Lamborghini Urus в 2022 году. Автопроизводитель также планирует обновить выпускаемые в настоящее время Vantage, DB11 и DBS Superleggera.

Касательно планов электрификации Моерс рассказал, что Aston Martin будет использовать скейтборд-архитектуру, которая послужит основой для создания различных моделей на электротяге. Предположительно первый электрокар марки появиться в 2025 году. Также ожидается электрическая версия DBX.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin представила эксклюзивную версию V12 Speedster.