Aston Martin планирует наладить выпуск электрокаров

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1 минута
64
Aston Martin планирует наладить выпуск электрокаров

Британская компания Aston Martin присоединится к сонму производителей электромобилей. Первенец на электротяге обещают представить в 2025 году.

Об этом рассказал новый руководитель компании Тобиас Моерс в интервью изданию Autocar. По его словам, в ближайшие годы производитель расширит модельный ряд.

В частности, во второй половине нынешнего года компания представит флагманский суперкар Valkyrie, а после этого Aston Martin продолжит разработку новых Vanquish и Valhalla. Первоначально предполагалось, что обе модели получат двигатель V6 собственной разработки, но для экономии затрат они будут оснащены электрифицированными силовыми агрегатами от AMG.

Электрический суперкар от Aston Martin ожидается в 2025 году

Кроме того, Aston Martin представит новую версию кроссовера DBX, который, как ожидается, получит в свое распоряжение рядный шестицилиндровый "мягкий" гибрид AMG. За ним последует флагманская версия, которая составит конкуренцию Lamborghini Urus в 2022 году. Автопроизводитель также планирует обновить выпускаемые в настоящее время Vantage, DB11 и DBS Superleggera.

Касательно планов электрификации Моерс рассказал, что Aston Martin будет использовать скейтборд-архитектуру, которая послужит основой для создания различных моделей на электротяге. Предположительно первый электрокар марки появиться в 2025 году. Также ожидается электрическая версия DBX.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin представила эксклюзивную версию V12 Speedster.

ВеликобританияНовости автомираAston Martinновостиавтоэлектромобили