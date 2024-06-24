Электромобили Kia в Украине: модельный ряд, преимущества и перспективы

Популярность автомобилей Kia в Украине ни у кого не вызывает вопросов. Известные модели корейского бренда регулярно лидируют в своих сегментах, ведь покупатели ценят качество, надежность, дизайн и технологическую оснастку. Тем интереснее наблюдать за современным развитием электрокаров Kia в Украине – на нашем рынке компания в авангарде электрификации.

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Мало какой бренд может предложить такой же модельный ряд на электротяге. Ассортимент максимально широк. Все в традициях Kia – предложить каждому покупателю подходящий вариант. OBOZ.UA рассказывает, какими моделями компания привлекает украинских любителей электромобилей сегодня. Забегая вперед – этим автомобилям есть чем порадовать даже убежденных поклонников двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Забегая вперед номер два – успех на рынке неизбежен.

Kia EV9

Большой практичный SUV – флагман электрической линейки Kia и официально самый лучший автомобиль 2024 года. В мире. По итогам соревнования World Car of the Year кроссовер Kia EV9 одержал победу как в своей категории, так и обошел всех участников конкурса – и электрических, и на горючем.

Спрос на эту модель есть не только в Украине, но и во всем мире, особенно с учетом громких достижений. Поэтому на наш рынок пока попала лимитированная партия автомобилей. Особенность каждого из них – официальная гарантия, о которой некоторые покупатели "серых дилеров" забывают. Ни один продавец не предоставит те же условия обслуживания и поддержки, как официальный дилер. Впрочем, напоминать об этом даже не стоит. А умолчать о выдающихся особенностях EV9 невозможно.

Новая модульная платформа E-GMP с инновационной плоской батареей позволила вывести компоновку электрокара на новый уровень. Результатом стали простор в салоне и по-настоящему примечательный запас хода до 563 км (WLTP). Ранее сочетание этих качеств в сегменте казалось невозможным. Именно так в автомобильном мире все видят будущее электрического транспорта. Однако оно уже наступило.

Kia EV6

Тот самый "электрокар сына маминой подруги". Тот самый автомобиль, который собирает миллионные просмотры в YouTube благодаря победам в соревнованиях против самых дорогих суперкаров. Тот самый EV, что всех удивил своим дизайном. А если серьезно, отдача силовой установки Kia EV6 GT мощностью 585 л. с. с разгоном до 100 км/ч за 3,5 секунды никого не оставляет равнодушным.

Украинским покупателям в повседневной эксплуатации особенно пригодится 229-сильная модификация, которая с ускорением за 7,3 с шагнула далеко за рамки действительно динамичных автомобилей. А эффектный кузов и современный интерьер – дополнительные преимущества, список которых можно продолжать до бесконечности. К ним относится запас хода до 523 км.

А еще – быстрая зарядка на 800 В (менее 18 минут до 80%) и +100 км пробега за четыре с половиной минуты. Кажется, опасения о маленьком запасе хода и медленной зарядке можно перечеркнуть.

Kia Niro EV

Компактный электрический кроссовер предназначен для удобного перехода на транспортное средство нового формата. При этом компромиссы никто не воспринимает – Niro EV предлагает одну из лучших характеристик в классе. Это не случайно – корейский производитель просто предложил именно то, что искали покупатели.

Запас хода Kia Niro EV до 460 км и мощность силовой установки 204 л. с. перекроют с запасом потребности ежедневных задач и путешествий. В режиме быстрой зарядки заполнить батарею до 80% можно за 43 минуты – именно для небольшого "перекуса". И продолжать путь!

Электромобили Kia в Украине отличаются официальной гарантией и технологической оснасткой: интеллектуальный ассистент парковки RSPA, предупреждение столкновений FCA, помощь движения в полосе LFA, интеллектуальный круиз-контроль SCC.