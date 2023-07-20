Делают в основном доступные авто: какие компании оказались лучшими

Лучшим автомобильным концерном на европейском рынке с начала 2023 года оказался VW Group. В него входят компании, которые продают преимущественно доступные модели. Концерн увеличил свои показатели на 24,3%.

Видео дня

Всего за первые полгода 2023-го в Евросоюзе продали более 1,4 миллиона новых машин, произведенных VW Group. По информации Укравтопром, из этого количества непосредственно на бренд Volkswagen пришелся 597 791 автомобиль.

Концерн Stellantis занял вторую строчку. В него входят производители доступных машин Fiat, Peugeot, Citroen, Opel и многие другие. Лидер группы – Peugeot с 323 086 реализованными на рынке ЕС автомобилями.

Третье место ожидаемо заняла Renault Group с более чем 605 тысячами машин. Непосредственно Renault обогнал Peugeot – 329 479 проданных с начала 2023 года автомобилей.

Hyundai Group (456 801 шт.) и Toyota Group (369 872 шт.) замкнули пятерку наиболее успешных автомобильных концернов на рынке.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, существуют автомобили, от покупки которых лучше отказаться. Если возникнут технические проблемы, найти запчасти будет очень трудно.