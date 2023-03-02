Допускают много водителей: какая ошибка с авто может испортить дорогу

Чрезмерный расход моторного масла является настоящей проблемой для автомобиля. В общем, двигатель потребляет от 0,2 до 0,5 литра масла каждые 1000 километров, эта цифра может изменяться в зависимости от возраста транспортного средства и его использования.

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Водителям следует сразу обратить внимание на избыточный расход моторного масла, особенно при подготовке к дальней поездке. Издание Sante Plus рассказало, что произойдет, если в вашем авто закончится масло и чем это опасно.

Как проверить уровень моторного масла

Контрольная лампа на приборной панели, загоревшись, будет сигнализировать о том, что моторного масла осталось мало. Но следует прислушиваться и к работе двигателя. Странные, нехарактерные звуки также могут являться первым "симптомом" проблемы с маслом.

Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и немного его пополнять при условии, что показатель "MAXI" не превышен – иначе это может вызвать повреждение двигателя.

Проверяйте уровень проворного масла, в идеале ежемесячно. Остановитесь, подождите, пока ваш автомобиль остынет, чтобы уровень масла стабилизировался. Поднимите капот автомобиля, поставьте подставку, затем найдите датчик и протрите его тканью. Убедитесь, что уровень масла находится между двумя индикаторами min/max. При необходимости долейте, затем закройте бак.

Другой способ убедиться – проверить место, где припаркован ваш автомобиль. Масляные пятна могут указывать на признаки утечки. Иногда необходимо запустить двигатель автомобиля, чтобы увидеть утечки, лежащие в основе этого чрезмерного потребления масла.

Что приводит к утечке масла

За утечкой масла может стоять несколько причин: повреждение сальника, масляного фильтра (его необходимо заменять каждый год, чтобы ограничить утечку масла), штока клапана (приводит к появлению синеватого дыма из выхлопных газов). Слишком изношенные сегменты также могут вызвать утечку масла. Также нужно исключить вероятность повреждения корпуса – иногда может быть достаточно простого камешка на дороге.

Как уменьшить перерасход моторного масла

Эксперты дали несколько рекомендаций:

Правильно подбирайте моторное масло, исходя из рекомендаций производителя, особенно по уровню вязкости. Не забывайте регулярно чистить воздушный фильтр. Регулярно проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости

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