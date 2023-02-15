Для чего нужны черные точки на лобовом стекле авто: решают сразу несколько задач

Одним из самых непонятных элементов автомобиля являются черные точки, которыми по периметру украшены окна. Их предназначение долгое время оставалось загадкой для водителей и пассажиров. Ведь сделаны они явно не для эстетики – любой лишний предмет на автостекле может представлять опасность. Следовательно, в них есть какая-то конкретная потребность. Тогда хотелось бы знать, зачем нужны черные точки на стекле машины?

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OBOZREVATEL раскрыл эту тайну. Оказывается, это действительно элемент, имеющий свое строго утилитарное предназначение.

Такие точки называются фриты. Они наносятся с помощью керамической краски, которая затем запекается в камере для устойчивости. Именно поэтому фриты невозможно ни оттереть, ни соскрести со стекла.

Основная задача таких точек – защищать прилегающий к стеклу слой герметика от ультрафиолета. Этот элемент изготовлен из полиуретана, который чувствителен к солнечным лучам и под их действием теряет свои свойства. Между тем, задача слоя – оберегать авто от попадания внутрь воды через места стыка со стеклом, а также удерживать стекло на месте. Следовательно, фриты решают эту проблему.

Также они создают небольшую абразивность, за счет чего герметик держится гораздо лучше, чем на совершенно гладком стекле. Фриты также являются декоративным элементом, делающим этот герметик менее заметным. А в отдельных моделях с помощью фритов возле зеркала заднего вида делают на стекле специальный выступ, дополнительно защищающий водителя от ослепляющего солнца. Таким образом, этот элемент действительно появился на автостекле не случайно.

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