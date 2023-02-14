Как не заснуть за рулем: действенные лайфхаки для водителей

Сонливость за рулем – состояние, которое может спровоцировать смертельно опасную ситуацию. Достаточно потерять бдительность на долю секунды, чтобы попасть в ДТП. Поэтому в идеале старайтесь никогда не управлять автомобилем, если даже немного чувствуете желание прилечь поспать. Но если поездку отложить не удается, имейте в виду все эффективные способы преодоления сонливости во время поездки за рулем.

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OBOZREVATEL собрал несколько проверенных лайфхаков. Опытные водители советуют прибегать именно к этим способам.

Музыка

Энергичная музыка – самый простой способ взбодриться, когда вас накрывает усталость. Составьте себе плейлист из песен, которые "качают" вас лучше всего. Также можно слушать интересное разговорное радио или аудиокнигу. Но учтите, что монотонная начитка или расслабляющие мелодии могут усилить чувство усталости.

Беседа

Если вы можете взять с собой в путь попутчика, который отвлекал бы вас от ощущения сонливости интересной беседой, сделайте это. Вам придется поддерживать разговор, а это активизирует ваш мозг. Также второй человек в авто может заметить, когда у вас начнет гулять внимание и попросить вас остановиться. В идеале ваш попутчик может даже подменить вас за рулем.

Энергетические напитки

Кофе все еще удерживает первое место среди средств, которые безопасно и эффективно поддержат вас в бодром состоянии. Также подойдут крепкий чай или горячий шоколад. Если выбираете что-либо из газированных энергетических напитков, заранее ознакомьтесь с дозировкой, ведь чрезмерное употребление может вызвать тахикардию, тремор конечностей и другие ненужные вам в пути симптомы. Также можно заварить себе лимонник, элеутерококк или женьшень.

Еда

Жевание также действует на мозг бодряще. Поэтому захватите с собой какие-нибудь снеки. В идеале это должно быть что-то хрустящее. Черный шоколад также является прекрасным тонизирующим перекусом. Главное правило здесь – не переедать. Это не преодолевает сонливость, а провоцирует или усугубляет ее. В крайнем случае остановите свой выбор на жевательной резинке.

Ароматы

Натуральные ароматы лимона, мяты, розмарина или гардении используются в ароматерапии для поддержания бодрости и остроты ума. Сделайте ароматизатор на основе желатина и соответствующего эфирного масла. Возьмите желатин и полностью растворите его в горячей воде, добавьте в эту жидкость растворенную в небольшом количестве воды столовую ложку соли. Затем возьмите емкость, которая станет флаконом для ароматизатора, влейте в нее 10-15 капель эфирного масла, добавьте растворенный желатин, хорошо все перемешайте и оставьте застывать в сутки.

Пение

Во время пения легкие работают более интенсивно, чем во время обычного дыхания, поэтому быстрее насыщают кровь кислородом. А это хорошо бодрит. Поэтому подпевайте любимым песням. Даже если вам кажется, что у вас нет ни слуха, ни голоса. Вы за рулем, а не на конкурсе талантов, поэтому не стоит стыдиться.

Холод

В тепле очень просто разомлеть и погрузиться в сон. Поэтому лучше держать температуру в салоне прохладной, если вам нужно проделать путь за рулем и не заснуть.

Разминка

Если вы отправляетесь в длинную дорогу, спланируйте ее так, чтобы делать остановки каждые 2-3 часа. Отдыхайте хотя бы по 10 минут. Выходите из машины немного размяться. Свежий воздух и движение придадут вам бодрости. Также стоит тратить минутку на умывание холодной водой – это тоже эффективное средство.

Дискомфорт

Попытайтесь настроить кресло так, чтобы ощущать во время движения небольшой дискомфорт. В таком случае вам придется держать себя в тонусе и риск уснуть за рулем упадет.

Гаджеты, которые отслеживают ваше состояние

Существуют системы, способные распознать сонливое состояние водителя по поведению глаз, движениям головы или определенным ошибкам вождения, как неожиданная перестройка в другой ряд. Они предупреждают об опасности и заставляют остановиться на отдых. В новых авто такие системы встраивают в электронику машины. Но можно приобрести и отдельный гаджет.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно сидеть за рулем авто, чтобы поездка была безопасной и удобной.

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