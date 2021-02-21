Растаможка за 1000 евро, минивен ЗАЗ и расходы на авто: главное за неделю

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Дайджест
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Растаможка за 1000 евро, минивен ЗАЗ и расходы на авто: главное за неделю

Растаможка за 1000 евро, минивен ЗАЗ и стоимость содержания авто – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

В Украине с 15 февраля камеры автофиксации начнут регистрировать нарушения проезда полосой общественного транспорта. Согласно ПДД, штраф за это составляет 510 гривен.

Камеры фотовидеофиксации станут фиксировать проезд по полосе общественного транспорта

В Украине водителям могут отменить "письма счастья" за нарушение ПДД, которые регистрируют камеры автоматической фиксации. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду.

В Украине владельцам автомобилей на иностранных номерах позволят растаможить их за тысячу евро. Соответствующий закон должны рассмотреть народные депутаты на заседании Верховной Рады.

В Украине владельцам "евроблях" позволят растаможить их за 1000 евро

В первой половине 1960-х годов в Запорожье работали над созданием минивэна "Запорожец", который мог бы перевозить 6 человек.

Экспериментальный минивен ЗАЗ-971

Запорожский завод ЗАЗ собирает крупноузловым методом автомобили из машинокомплектов, которые поступают из России. Разумеется, в РФ эти автомобили также продаются. АвтоОбоз выяснил, есть ли разница в цене?

Kia Rio X собирается из машинокомлектов на ЗАЗе

Авто в Украине смогут останавливать без причины: в МВД поделились подробностями.

Одной из причин остановки – контроль за оборотом оружия

Ну и, наконец, АвтоОбоз подсчитал, в какую сумму обойдется содержание автомобиля в Украине.

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