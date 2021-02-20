Сколько стоит содержание автомобиля в Украине: подсчеты

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
3,9 т.
Honda CR-V

Расходы на автомобиль не заканчиваются на покупке конкретного транспортного средства. Важно учитывать, что средства необходимо вкладывать на протяжении всего срока эксплуатации, поэтому в итоге каждая машина на самом деле окажется дороже. Готовы ли вы к покупке?

AutoOboz подсчитал расходы, которые потребует личный автомобиль в Украине. Мы сложили наиболее важные и обязательные статьи, на которые придется потратиться в течение года. Интересно, что общая сумма варьируется в зависимости от конкретной модели.

Существуют и общие "унифицированные" расходы. Например, стоимость бензина. Возьмем среднюю цену популярного А-95 – 27 грн/литр. Также необходимо учитывать расходы на техническое обслуживание (около 5000 грн/год) и расходные материалы с мелким ремонтом (около 8000 грн/год). Есть и так называемый "налог на роскошь" – сумма в 25 000 грн, которую необходимо платить каждый год. Но это касается только по-настоящему дорогих автомобилей, стоимость которых превышает 2,25 млн грн.

Бюджетник Renault Logan – один из наиболее дешевых в обслуживании автомобилей

Не стоит забывать и про обязательный полис страхования ОСАГО. Его стоимость зависит от компании, которая предоставляет услуги, и объема двигателя транспортного средства. Осталось все подсчитать.

Автомобили эконом-класса

Для получения наиболее низких расходов рассмотрим ситуацию на примере автомобиля с объемом двигателя до 1,6 л – для таких машин полисы ОСАГО самые дешевые, по акционным программам есть предложения по 1000 грн/год.

Со средним расходом 7л/100 и при годовом пробеге 15 000 км получим ежегодные расходы на бензин в размере 28 350 грн. Складываем все вместе с ТО и расходниками и получаем чуть более 42 000 грн ежегодных платежей за владение автомобилем наподобие Renault Logan или Honda CR-V. На самом деле, ассортимент очень широкий, главное – не превышать объем двигателя 1,6 л.

Honda CR-V – доступный в содержании автомобиль
Средний класс

Если же выбрали автомобиль с двигателем покрупнее, значит, расход топлива будет выше, а страховка – дороже. Но не намного. В среднем для 2-литровой машины – 1500 грн. При расходе топлива 8 л/100 км и с прочими издержками получается ежегодная сумма на содержание в размере около 47 000 грн. Сюда попадают Mazda CX-5 с базовым двигателем на 2 л и Peugeot 508.

Peugeot 508 – большой стильный автомобиль, но из-за маленького двигателя и небольшого расхода топлива владеть им недорого
Дорогие автомобили

Далее переходим в диапазон от 2 до 3 л. С учетом расхода топлива на уровне 10 л/100 км и прочими обязательными платежами приходим к сумме около 56 000 грн, которые необходимо тратить каждый год. Это касается таких машин, как Toyota RAV4 и Camry, некоторых комплектаций Mercedes C-class, кроссоверов наподобие BMW X3.

Любимая многими Toyota Camry заходит на дорогую территорию
Самое дорогое содержание

Приблизительную стоимость владения наиболее дорогими машинами мы тоже подсчитали. Стоит учитывать, что такие модели оснащены крупными двигателями, требуют дорогих ТО, а просят за эти автомобили очень крупные суммы, что заставляет учитывать "налог на роскошь".

Если сложить все платежи вместе со средним расходом топлива на уровне 12 л/100 км, получим цену около 95 000 грн ежегодной эксплуатации. Это касается роскошных моделей: Mercedes S-class, Bentley Bentayga и Porsche Cayenne.

Cayenne – дорогой автомобиль и в покупке, и в содержании

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о ценах на дешевые автомобили украинской сборки. Мы сравнили стоимость с аналогичными машинами, которые продаются в России.

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