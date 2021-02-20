Сколько стоит содержание автомобиля в Украине: подсчеты

Расходы на автомобиль не заканчиваются на покупке конкретного транспортного средства. Важно учитывать, что средства необходимо вкладывать на протяжении всего срока эксплуатации, поэтому в итоге каждая машина на самом деле окажется дороже. Готовы ли вы к покупке?

AutoOboz подсчитал расходы, которые потребует личный автомобиль в Украине. Мы сложили наиболее важные и обязательные статьи, на которые придется потратиться в течение года. Интересно, что общая сумма варьируется в зависимости от конкретной модели.

Существуют и общие "унифицированные" расходы. Например, стоимость бензина. Возьмем среднюю цену популярного А-95 – 27 грн/литр. Также необходимо учитывать расходы на техническое обслуживание (около 5000 грн/год) и расходные материалы с мелким ремонтом (около 8000 грн/год). Есть и так называемый "налог на роскошь" – сумма в 25 000 грн, которую необходимо платить каждый год. Но это касается только по-настоящему дорогих автомобилей, стоимость которых превышает 2,25 млн грн.

Не стоит забывать и про обязательный полис страхования ОСАГО. Его стоимость зависит от компании, которая предоставляет услуги, и объема двигателя транспортного средства. Осталось все подсчитать.

Для получения наиболее низких расходов рассмотрим ситуацию на примере автомобиля с объемом двигателя до 1,6 л – для таких машин полисы ОСАГО самые дешевые, по акционным программам есть предложения по 1000 грн/год.

Со средним расходом 7л/100 и при годовом пробеге 15 000 км получим ежегодные расходы на бензин в размере 28 350 грн. Складываем все вместе с ТО и расходниками и получаем чуть более 42 000 грн ежегодных платежей за владение автомобилем наподобие Renault Logan или Honda CR-V. На самом деле, ассортимент очень широкий, главное – не превышать объем двигателя 1,6 л.

Если же выбрали автомобиль с двигателем покрупнее, значит, расход топлива будет выше, а страховка – дороже. Но не намного. В среднем для 2-литровой машины – 1500 грн. При расходе топлива 8 л/100 км и с прочими издержками получается ежегодная сумма на содержание в размере около 47 000 грн. Сюда попадают Mazda CX-5 с базовым двигателем на 2 л и Peugeot 508.

Далее переходим в диапазон от 2 до 3 л. С учетом расхода топлива на уровне 10 л/100 км и прочими обязательными платежами приходим к сумме около 56 000 грн, которые необходимо тратить каждый год. Это касается таких машин, как Toyota RAV4 и Camry, некоторых комплектаций Mercedes C-class, кроссоверов наподобие BMW X3.

Приблизительную стоимость владения наиболее дорогими машинами мы тоже подсчитали. Стоит учитывать, что такие модели оснащены крупными двигателями, требуют дорогих ТО, а просят за эти автомобили очень крупные суммы, что заставляет учитывать "налог на роскошь".

Если сложить все платежи вместе со средним расходом топлива на уровне 12 л/100 км, получим цену около 95 000 грн ежегодной эксплуатации. Это касается роскошных моделей: Mercedes S-class, Bentley Bentayga и Porsche Cayenne.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о ценах на дешевые автомобили украинской сборки. Мы сравнили стоимость с аналогичными машинами, которые продаются в России.