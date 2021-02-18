Сколько стоят машины в Украине и России: сравнение цен

Запорожский завод ЗАЗ собирает крупноузловым методом автомобили из машинокомплектов, которые поступают из России. Разумеется, в РФ эти автомобили также продаются. Есть ли разница в цене?

AutoOboz выяснил, сколько платят за модели россияне и сколько за аналогичные машины просят у наших покупателей в Украине. Цены отличаются – в основном мы платим больше, хотя есть исключения.

Один из наиболее интересных автомобилей – кроссовер Renault Arkana. Авто с необычным купеобразным силуэтом привлекает внимание своим видом. В Украине за машину просят от 447 900 грн. В России – около 460 000 грн в пересчете за базовую комплектацию. Это единственный автомобиль, который в Украине оказался дешевле. При том, что у нас организована крупноузловая сборка, а в РФ – производство полного цикла.

Автомобили Lada представлены на нашем рынке в широком ассортименте. Их тоже собирают на ЗАЗе. Самая дешевая модель – Lada Granta – от 199 790 грн. "Дома" за автомобиль просят минимум 186 000 грн по курсу.

Бюджетный седан Lada Vesta стоит у нас от 288 135 грн, что уже является довольно серьезной суммой. В России дешевле – 263 500 грн, цена меньше почти на 1000 долларов.

Универсал "повышенной проходимости" Lada Vesta SW Cross с пластиковым декором на кузове – самый дорогой автомобиль российского бренда, который продается в Украине. Заплатить придется минимум 343 380 грн, в то время как на домашнем рынке за машину просят от 340 000 грн.

Бюджетный хэтчбек Xray минимально оценили в 284 325 грн, в России – от 254 000 грн. Универсал на базе Renault Logan первого поколения – Lada Largus – в Украине в базовой комплектации стоит 309 090 грн, в РФ – 250 000 грн.

Еще одна модель – внедорожник Lada Niva. Минимальная цена у нас – 335 760 грн, в то время как на домашнем рынке автомобиль стоит от 284 000 грн. Речь идет об обновленной машине, в Украине продается дорестайлинговый автомобиль.

С недавнего времени на ЗАЗе организовали сборку автомобилей еще одного бренда – Kia. На наш рынок вышли две модели – бюджетный седан Rio и компактный городской кроссовер Kia Rio X на его базе. Эти машины недавно претерпели обновление. Седан оценили в 437 724 грн. В России за ту же машину в пересчете просят от 311 000 грн. Кроссовер Rio X минимально стоит 462 294 грн, в РФ – 357 000 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о дешевых автомобилях в Украине, которые не доставляют проблем с надежностью. Они редко ломаются, главное – бережно относиться и вовремя обслуживать.