Как сэкономить на бензине, адреса патрулей с TruCAM и FIAT за $8600: главное за неделю

Хэтчбек FIAT за $8600, как сэкономить на бензине, адреса патрулей с TruCAM – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Минувшая неделя была насыщена интересными событиями и презентацией новых моделей. Кроме того, мы получили интересные данные о том, как можно сэкономить на бензине, когда все вокруг дорожает. Но, обо всем по порядку.

Начнем с того, что ожидает украинских водителей, которые любят быструю езду. В МВД продолжают увеличивать количество патрулей, которые будут ловить нарушителей скоростного режима. С 22 марта патрульные с TruCAM появятся на 60 новых участках дорог, а еще на 12-ти будут внесены изменения в работу патрулей. Где конкретно они будут находиться, читайте в нашем обзоре.

В то время, когда все стремительно дорожает, есть возможность сэкономить на бензине. Сделать это можно, если перейти с обычного бензина, на спиртовой. Столичный институт потребительских экспертиз провел детальное исследование украинского рынка спиртового бензина. Результаты показали, что заправляться "спиртовым" или "альтернативным" бензином можно без риска для собственного автомобиля, и, к тому же, это выгодно.

Еще одной полезной инновацией, внедренной МВД, стали изменения определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства. Теперь номерные знаки будут закреплять не по месту прописки владельца, а по месту регистрации (перерегистрации) авто.

В Германии стартовали продажи нового компактного кроссовера Hyundai Bayon, который займет нижнюю строчку в иерархии SUV корейского бренда. Нам стали известны цены на новинку.

На минувшей неделе одним из главных "ньюзмейкеров" стал концерн Volkswagen, который рассказал о своей стратегии развития и отказе от дальнейшей разработки двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, неутомимые папарацци обнаружили тестовый универсал Volkswagen Golf R, который почти полностью лишился камуфляжа.

В свою очередь, концерн Renault активно продвигает на европейском рынке свой новый электрический кроссовер – Dacia Spring. Продажи новинки уже стартовали, а с учетом государственных субсидий, его цена выглядит весьма привлекательно.

Интересную новинку показало мексиканское подразделение концерна Stellantis. Кросс-хэтч FIAT Mobi не только симпатично выглядит, но и недорого стоит.

А самой главной новостью недели стала церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Автомобиль года в Украине 2021". Победителями в главных номинациях стали Skoda Octavia и Peugeot 2008.