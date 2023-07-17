Какие дешевые автомобили в Украине не стоит покупать

Некоторые автомобили представляют огромные проблемы для покупателей. Мало кто думает о ремонте и обслуживании, с которыми обязательно придется столкнуться в будущем. Некоторые дешевые автомобили в Украине просто не стоит покупать.

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О таких автопроизводителях напоминает Wheel News. У каждой компании из списка на данный момент есть проблемы. Найти запчасти в Украине трудно, что приводит к серьезным трудностям при обслуживании и ремонте. Хотя модели этих производителей привлекают дешевизной.

Какие автомобили в Украине не стоит покупать:

Brilliance; Zotye; Lifan; SsangYong.

Автомобили Brilliance в свое время не вызывали нареканий и привлекали доступностью. А партнерство с BMW даже позволяло работать над технологиями и улучшать собственный имидж. Но сегодня у компании много проблем.

Компания Zotye известна скандалами с воровством дизайна у известных моделей других брендов. Это сыграло злую шутку – популярность упала, а купить запчасти практически невозможно.

Lifan – один из наиболее дешевых китайских автопроизводителей. Но модели не выдержали конкуренции и потеряли популярность.

Когда-то корейские внедорожники SsangYong были очень популярными. Машины получились надежными, но с поиском запчастей сегодня много проблем.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых неудачных автомобилях, которые можно купить в 2023 году. Они доступны, но на рынке много более привлекательных предложений.