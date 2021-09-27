В Лас-Вегасе представили гоночный пикап Toyota Tundra

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Автоспорт
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В Лас-Вегасе представили гоночный пикап Toyota Tundra

Компания Toyota презентовала гоночную версию своего нового пикапа Tundra. В феврале будущего года болид выйдет на старт популярного в США чемпионата по кольцевым гонкам – NASCAR Camping World Truck Series.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка призвана привлечь внимание к новому поколению пикапа Tundra, представленному на прошлой неделе.

Дебют гоночного болида состоится на знаменитом овале Daytona International Speedway

Дебют гоночного болида состоится на знаменитом овале Daytona International Speedway. Естественно, что от серийной модели у новинки только название и эмблема. В основе машины лежит пространственный трубчатый каркас из стальных труб. Для снижения веса кузовыне панели выполнены из композитных материалов. А под капотом располагается мощный V8, объемом 5,86 литра, который работает в паре с 4-ступенчатой секвентальной "механикой".

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Интересно, что серийная версия пикапа Tundra нового поколения лишилась мотора V8, как и новейший Land Cruiser 300. В угоду экологии теперь самый крупный пикап бренда будет оснащаться исключительно 6-цилиндровыми моторами. Причем, помимо обычной версии покупатели смогут заказать гибридную версию i-Force Max, в котором между ДВС и "автоматом" располагается стартер-генератор. Суммарная мощность такой конструкции – 443 л.с. и 790 Нм. Питание для электромотора обеспечивает никель-металл-гидридная батарея, расположенная под задним диваном.

Новинки призвана привлечь внимание к новому поколению пикапа Tundra, представленному на прошлой неделе

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания работает над водородной версией Toyota Prius.

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