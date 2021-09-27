В Лас-Вегасе представили гоночный пикап Toyota Tundra

Компания Toyota презентовала гоночную версию своего нового пикапа Tundra. В феврале будущего года болид выйдет на старт популярного в США чемпионата по кольцевым гонкам – NASCAR Camping World Truck Series.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка призвана привлечь внимание к новому поколению пикапа Tundra, представленному на прошлой неделе.

Дебют гоночного болида состоится на знаменитом овале Daytona International Speedway. Естественно, что от серийной модели у новинки только название и эмблема. В основе машины лежит пространственный трубчатый каркас из стальных труб. Для снижения веса кузовыне панели выполнены из композитных материалов. А под капотом располагается мощный V8, объемом 5,86 литра, который работает в паре с 4-ступенчатой секвентальной "механикой".

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Интересно, что серийная версия пикапа Tundra нового поколения лишилась мотора V8, как и новейший Land Cruiser 300. В угоду экологии теперь самый крупный пикап бренда будет оснащаться исключительно 6-цилиндровыми моторами. Причем, помимо обычной версии покупатели смогут заказать гибридную версию i-Force Max, в котором между ДВС и "автоматом" располагается стартер-генератор. Суммарная мощность такой конструкции – 443 л.с. и 790 Нм. Питание для электромотора обеспечивает никель-металл-гидридная батарея, расположенная под задним диваном.

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