Toyota Prius перейдет на водород в 2025

Нынешнее четвертое поколение Toyota Prius было представлено в 2015. За минувшие годы оно неоднократно модернизировалось, но следующая генерация будет радикально отличаться от предшественников, особенно по части двигателя. На смену гибридному приводу придет ДВС, работающий на водороде.

Об этом сообщает портал BestCarWeb. По данным наших японских коллег, в конце будущего года ожидается дебют нового поколения Prius, но под его капотом будет располагаться ДВС, работающий от водорода.

Стоит отметить, что компания Toyota много лет активно работает над совершенствованием водородных технологий. Причем, речь идет не только об использовании водорода в качестве топлива для электрохимического генератора, иными словами, Fuel Cell, а непосредственно для замены бензина/дизеля в ДВС.

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В этом году компания показала свою очередную разработку в этой области на базе модели Corolla. Использования водорода в ДВС вместо привычных видов топлива позволяет существенно сократить выбросы как CO2, так и NOx, но при этом упростить и удешевить конструкцию, по сравнению с моделями с Fuel Cell.

Появление версии на водороде ожидается в семействе к 2025 году. Причем, покупателям будут предложены различные модификации, в том числе гибриды с PHEV.

Напомним, что идея использования водорода для непосредственного впрыска в камеру сгорания ДВС исследовалась многими автомобильными производителями. Например, еще в 1979 году компания BMW представила экспериментальный седан BMW 520 с рядной "шестеркой". Работы в рамках этого проекта проводились около 30 лет, а последним концептом стал седан Hydrogen 7 с 6-литровым V12 мощьностью 260 л.с., который представили в 2006 году. В 2013 году BMW и Toyota объединили свои усилия и опыт, но уже в области Fuel Cell.

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