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Skoda раскрыла "внутренности" гоночного раллийного болида

Сергей Иванов
Автоспорт
3 минуты
1,0 т.
Skoda раскрыла 'внутренности' гоночного раллийного болида

Чешская компания Skoda активно участвует в автоспорте. Особенно хороших успехов гоночное подразделение Skoda Motorsport достигло в ралли. Для своих фанов в компании подготовили уникальный проект раллийного болида в деталях.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В течение нескольких месяцев технические специалисты Skoda Motorsport создали уникальный экземпляр Fabia Rally2 evo, который в мельчайших деталях демонстрирует конструкцию гоночного автомобиля.

Уникальный экземпляр Fabia Rally2 evo в мельчайших деталях демонстрирует конструкцию гоночного автомобиля
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На реализацию проекта ушло восемь месяцев

В новом проекте максимально точно раскрывают технологии болида Fabia Rally2 evo. Самой большой проблемой, с которой столкнулись создатели, было построить автомобиль, но со значительно меньшими затратами, чем при постройке реальной гоночной машины.

В проекте принимали участие поставщики

Подавляющее большинство используемых деталей такое же, как и в настоящем гоночном автомобиле. Однако, чтобы свести расходы к минимуму, были отобраны такие детали, которые не могли быть установлены на гоночной машине.

Конструкция колеса, тормозной системы и привода
Макет в мельчайших деталях повторяет гоночный болид

Благодаря специальной технике резки удалось наиболее точно реалистично воссоздать всю конструкцию колеса, тормозных механизмов и элементов привода. В уникальном проекте приняли участие компании, которые много лет поставляют стандартные детали для подразделения Skoda Motorsport. Однако сама сборка макета производилась непосредственно на производственных мощностях производителя.

Под капотом машины – 1,6-литровый турбированный мотор
Главная задача, которая была реализована при создании машины – наглядная демонстрация технологии, используемой в гоночном автомобиле

От первоначального утверждения проекта до его окончательной реализации потребовалось около восьми месяцев. Главная задача, которая была реализована при создании машины – наглядная демонстрация технологии, используемой в гоночном автомобиле, и возможность сравнить ее с серийными моделями.

Skoda Fabia Rally2 evo модернизировали в 2021 году

Напомним, что гоночный болид Fabia Rally2 evo был представлен в 2019 году. Версия 2021 года получила новый блок управления 1,6-литровым двигателем. Он оснащен турбонаддувом, иным промежуточным охладителем нагнетаемого воздуха и модернизированный выпускной коллектор. В результате мощность выросла до 214 кВт (291 л.с.), а максимальная скорость увеличилась со 187 до 202 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda выпустила особую версию Fabia Rally2 evo к 120-летию участия в спорте.

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