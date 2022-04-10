Skoda раскрыла 'внутренности' гоночного раллийного болида

Чешская компания Skoda активно участвует в автоспорте. Особенно хороших успехов гоночное подразделение Skoda Motorsport достигло в ралли. Для своих фанов в компании подготовили уникальный проект раллийного болида в деталях.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В течение нескольких месяцев технические специалисты Skoda Motorsport создали уникальный экземпляр Fabia Rally2 evo, который в мельчайших деталях демонстрирует конструкцию гоночного автомобиля.

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В новом проекте максимально точно раскрывают технологии болида Fabia Rally2 evo. Самой большой проблемой, с которой столкнулись создатели, было построить автомобиль, но со значительно меньшими затратами, чем при постройке реальной гоночной машины.

Подавляющее большинство используемых деталей такое же, как и в настоящем гоночном автомобиле. Однако, чтобы свести расходы к минимуму, были отобраны такие детали, которые не могли быть установлены на гоночной машине.

Благодаря специальной технике резки удалось наиболее точно реалистично воссоздать всю конструкцию колеса, тормозных механизмов и элементов привода. В уникальном проекте приняли участие компании, которые много лет поставляют стандартные детали для подразделения Skoda Motorsport. Однако сама сборка макета производилась непосредственно на производственных мощностях производителя.

От первоначального утверждения проекта до его окончательной реализации потребовалось около восьми месяцев. Главная задача, которая была реализована при создании машины – наглядная демонстрация технологии, используемой в гоночном автомобиле, и возможность сравнить ее с серийными моделями.

Напомним, что гоночный болид Fabia Rally2 evo был представлен в 2019 году. Версия 2021 года получила новый блок управления 1,6-литровым двигателем. Он оснащен турбонаддувом, иным промежуточным охладителем нагнетаемого воздуха и модернизированный выпускной коллектор. В результате мощность выросла до 214 кВт (291 л.с.), а максимальная скорость увеличилась со 187 до 202 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda выпустила особую версию Fabia Rally2 evo к 120-летию участия в спорте.

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