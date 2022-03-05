Команда Ф1 Haas разорвала контракт с Мазепиным

Американская команда Формулы-1 Haas официально объявила о решении отстранить российского гонщика Никиту Мазепина от выступлений за команду на весь сезон чемпионата. Также прекращено сотрудничество с титульным спонсором – компанией "Уралкалий", входящей в состав концерна "Уралхим", которым владеет отец Мазепина.

Об этом сообщает пресс-служба команды на своей странице в Twitter. Напомним, что с болидов Haas еще во время первой части предсезонных тестов в Барселоне убрали все, что связано с российской символикой и логотипы "Уралкалия".

Ожидается, что место в кокпите болида Haas займет Пьетро Фиттипальди – внук двукратного чемпиона мира Ф1 Эмерсона Фиттипальди.

Напомним, что первого марта FIA провела экстренное заседание, по итогам которого было вынесено решение запретить российским командам и гонщикам выступать под национальным флагом – вместо этого возможно использовать только флаг самой Международной автомобильной федерации. Во исполнение решения FIA о допуске российских пилотов к международным гонкам только в нейтральном статусе, Международная автомобильная федерация опубликовала документ, который должен заполнить и подписать каждый спортсмен с российской гоночной лицензией, чтобы получить доступ к гонкам.

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Кроме того, как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания-организатор чемпионата Формулы-1 прекратила сотрудничество с промоутерами Гран при в стране-агрессоре.