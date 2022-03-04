Формула-1 ушла из России

Формула-1 объявила о расторжении контракта с промоутером Гран-при в стране-агрессоре. Ранее был отменен осенний этап в Сочи – его перенесли в Турцию. Теперь отменены все гонки на территории РФ.

Об этом сообщается пресс-службой организации. "Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, а это означает, что в России не будет гонок в будущем", – говорится в заявлении.

Контракт на Гран-при России действовал до 2025 года. Более того, российский гонщик Haas F1 Никита Мазепин отстранен от участия в Гран-при Великобритании, которое состоится в июле. Формула-1 последовала примеру других спортивных организаций, которые решили разорвать связи со страной-агрессором.

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Кроме того, 1 марта Международная автомобильная федерация FIA провела экстренное заседание, по итогам которого было вынесено решение запретить российским командам и гонщикам выступать под национальным флагом – вместо этого возможно использовать только флаг самой Международной автомобильной федерации.

Во исполнение решения FIA о допуске российских пилотов к международным гонкам только в нейтральном статусе, Всемирная автомобильная федерация опубликовала документ, который должен заполнить и подписать каждый спортсмен с российской гоночной лицензией, чтобы получить доступ к гонкам.

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