Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

В среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп снова провел беседу с российским диктатором. Во время разговора политики, в частности, говорили и об Украине.

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Об этом в соцсети Truth Social сообщил Дональд Трамп. Он назвал беседу "длительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

"Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне", – говорится в сообщении Трампа.

Также, по его словам, собеседники согласились, что "хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной".

После звонка Путина Трамп намерен позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Также сообщается, що президент США попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры.

В свою очередь, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор длился 1,5 часа, а также то, что Путин пригласил американских должностных лиц в Москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это произойдет, как только команды с обеих сторон согласуют даты и план.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину диктатор РФ Владимир Путин ставил ультиматумы. В частности, Кремль использовал некоторых политиков в Украине, чтобы передавать руководству страны требования России.

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