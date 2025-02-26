'Золотая' статуя, бородатые танцовщицы и Нетаньяху у бассейна: Трамп опубликовал ИИ-ролик 'о будущем сектора Газа'

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик о секторе Газа, сгенерированный искусственным интеллектом. В нем территория частично признанного арабского государства Палестина показана как процветающий курорт.

Видео дня

Главными "действующими лицами" в ролике показаны сам Трамп, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и сопредседатель департамента эффективности правительства США Илон Маск. Видео американский президент опубликовал в Instagram.

В начале видео говорится, что на сегодняшний день сектор Газа характеризуется войной, голодом и разрухой. Однако ИИ показал альтернативное будущее территории, которая сейчас находится под контролем террористической организации ХАМАС.

Видео Трампа изобилует курортными зонами отдыха, яхтами и роскошными гостиницами. Аудиодорожка намекает, что под покровительством США сектор Газа ждет "золотое" будущее.

При этом некоторые кадры свидетельствуют о том, что понятие золота используется в ролике в прямом смысле. В частности, ИИ сгенерировал золотую статую Трампа и гостиницы Trump Gaza, созвучные с названием некоторых зданий Трампа.

Илон Маск в ИИ-ролике "разбрасывается деньгами", а Трамп и Нетаньяху "лежат с коктейлями в руках".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что два миллиона палестинцев, которые будут переселены в соседние страны в рамках его плана восстановления сектора Газа, не будут иметь права на возвращение.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил о желании выкупить сектор Газа Соединенными Штатами Америки и владеть им. Но Вашингтон мог бы передать части палестинского анклава другим странам Ближнего Востока, чтобы они помогли в восстановлении.

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