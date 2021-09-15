Знаменитый Стоунхендж впервые за 60 лет закроют на ремонт

Знаменитый английский мегалит Стоунхендж закроют впервые за 60 с лишним лет, чтобы провести ремонтные работы по устранению трещин и дыр в вертикальных глыбах, из которых он состоит. Лазерное сканирование показало, что столбы, перемычки, а также раствор, который их скрепляет, подверглись эрозии.

Об этом сообщил Reuters. Отмечается, что работы в одном из самых известных в мире доисторических памятников, камням которого около 4500 лет, будут направлены на устранение проблем, вызванных эрозией, и исправление предыдущих ремонтов.

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"Стоунхендж уникален среди подобных сооружений по качеству составляющих его дольменов и соединений, которые их скрепляют. Но 4,5 тысячи лет воздействия ветров и дождей оставили на них свой след. Нужны защитные меры, чтобы сохранить этот выдающийся памятник", — заявила старший куратор Стоунхенджа Хезер Себир.

Вокруг столбов установят строительные леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины сооружения и заменить разрушенный бетонный раствор, который использовался для ремонта в 1950-х годах, известковым составом.

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