Знаменитый ''Писающий мальчик'' из Брюсселя оделся по случаю вступления Финляндии в НАТО. Фото

В Брюсселе всемирно известного "Маннекен-Пис" ("Писающего мальчика") одели в футболку с эмблемой НАТО. Преобразование скульптуры произошло по случаю вступления Финляндии в Организацию Североатлантического договора. Это произошло 4 апреля 2023 года. Теперь в Альянсе 31 страна.

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Об этом сообщила член Брюссельского муниципалитета по вопросам культуры, туризма и массовых мероприятий Дельфин Хоуба. Кроме футболки на статуе появилась кепка с эмблемой НАТО, а также белые шорты. В руках мальчик держит флаг Североатлантического альянса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня наш мальчик из Брюсселя одет в костюм НАТО, чтобы отпраздновать годовщину Альянса и поприветствовать его 31-ю страну-члена – Финляндию", – написала в Twitter Хоуба. К слову, Официальная церемония с участием президента республики Саули Ниинисте, прошла в штаб-квартире НАТО. Перед началом он провел двустороннюю встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стоит отметить, традиция одевания "Писающего мальчика" в костюмы насчитывает около 300 лет и берет начало от курфюрста Баварии Максимилиана Эммануила II, подаривший первый наряд для статуи. После него традицию продолжил король Франции Людовик XV, передав Брюсселю костюм из золотой парчи.

Сейчас скульптура имеет до 1 тысячи костюмов, предоставленных представителями разных народов. Мэрия Брюсселя переодевает "Писающего мальчика", таким образом подчеркивая важность того или иного события.

Как писал OBOZREVATEL, 23 марта президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Таким образом, завершился процесс национального признания ее членства в Североатлантическом альянсе.

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