'Знайте, во всем виновата Россия': боцман затонувшего теплохода HELT раскрыл детали трагедии. Видео

В распоряжение Государственной пограничной службы попала запись разговора боцмана и судовладельца сухогруза HELT, который с утра подвергся обстрелу российской армии и пошел на дно. Член тонущего экипажа, не зная, будет ли он с командой спасен, успел отправить послание: "Знайте, во всем виновата Россия".

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного ведомства. К счастью, с судна удалось спасти всех шестерых членов экипажа, среди них было два гражданина России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", – передал боцман на берег. Вместе с коком они пытались отыскать других сотрудников и оказать им помощь, пока спасатели не могли добраться до сухогруза под флагом Панамы, терпящего бедствие.

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