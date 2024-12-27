Зима близко: Нетаньяху объяснил, почему не может согласиться на соглашение с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что сейчас не может согласится на сделку с террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газы. По его словам, ХАМАС отказывается предоставлять списки имен заложников, которые остались в живых, и которых группировка готова освободить на первом этапе сделки.

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Об этом глава израильского правительства сказал на встрече с делегацией, вернувшейся из Катара после раунда переговоров с ХАМАС, передает издание Walla. Он заявил, что террористы уже отказались на первом этапе освободить некоторых больных заложников-мужчин в возрасте до 50 лет.

В ХАМАС считают всех мужчин-израильтян до 50 лет военнослужащими-резервистами.

"Мы не можем получить от ХАМАС имена, и я не готов вступать в сделку, не зная, о чем я ее заключаю и кого я собираюсь вернуть", – отметил Нетаньяху.

Он также надеется, что ХАМАС согласится изменить свою позицию на фоне наступающей зимы и опасений восстания населения сектора Газа.

Как пишут журналисты, ХАМАС якобы не может предоставить список до вступления в силу соглашения о прекращении огня, поскольку некоторые заложники удерживаются другими группировками в Газе.

Нетаньяху также заявил, что непонятно, кто сейчас главный в ХАМАС и кто принимает решения – представители группировки в Дохе, проявляющие некоторую гибкость, или военный командующий ХАМАС в Газе Мухаммед Синуар – брат ликвидированного лидера террористов Яхьи Синуара.

Как пишет СМИ, эксперты в Израиле и США считают, что шансы на достижение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до дня инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года, невелики. Однако не стоит забывать угрожающее обещание нового американского президента, что на Ближнем Востоке наступит "ад", если ХАМАС не освободит заложников до 20 января.

Некоторые высокопоставленные израильские чиновники полагают, что в случае, если соглашение не будет достигнуто к установленному сроку, Трамп может поддержать израильские меры, против которых выступала администрация Байдена, – в частности, предельно ограничить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, днями ранее Нетаньяху сказал, что достигнут "некоторый прогресс" в попытках заключить соглашение с ХАМАС об освобождении заложников. По его словам, боевики принимают все больше ударов, а "Хезболла" и Иран, от которых они ждали помощи, вынуждены "зализывать раны".

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