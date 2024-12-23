'Достигнут определенный прогресс': Нетаньяху рассказал о продвижении соглашения о возвращении захваченных ХАМАС заложников

В попытках заключить соглашение с ХАМАС относительно освобождения заложников достигнут "некоторый прогресс". Это связано, в частности, с тем, что боевики принимают все больше ударов, а "Хезболла" и Иран, от которых они ждали помощи, вынуждены "зализывать раны".

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Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время свого выступления в Кнессете 23 декабря. На традиционно шумном пленарном заседании он выразил "осторожный оптимизм" относительно шансов заключения сделки с ХАМАС относительно заложников, передает The Times of Israel.

"Я хотел бы сказать вам осторожно. Есть некоторый прогресс, и есть три причины этого конкретного прогресса. Во-первых, Синвар (Яхья Синвар, лидер ХАМАС . – Ред.) больше не с нами; ХАМАС надеялся, что "Хезболла" и Иран придут им на помощь, но они зализывают раны; и сам ХАМАС также принимает на себя все больше и больше ударов. Так что прогресс есть", – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что не знает, "сколько времени это займет, но мы прилагаем усилия".

За несколько дней до еврейского праздника Ханука Нетаньяху заявил, что счастье не может быть полным, "пока мы не вернем всех заложников домой".

"Я не могу рассказать вам обо всем, что мы делаем, но мы предпринимаем важные действия на всех уровнях. Мы продолжим действовать всеми способами, без передышки, пока не вернем всех с вражеской территории домой", – обещает он.

Нетаньяху также заявил, что военные подвиги Израиля "меняют облик Ближнего Востока".

"Наша череда успехов и побед вызывает огромную признательность в нашем регионе и во всем мире", – сказал он.

По словам Нетаньяху, даже враги Израиля признают масштаб его достижений:

"Они видят колоссальные разрушения, которые ХАМАС и Хезболла навлекли на себя своими собственными руками. Они смотрят на уничтожение своих лидеров в первом, втором и третьем эшелонах. В четвертом эшелоне. Эшелонов не осталось".

Премьер также заявил, если бы Израиль прекратил войну до того, как вошел в Рафах в секторе Газа и взял под контроль Филадельфийский коридор вдоль границы между сектором Газа и Египтом, и до того, как занялся "Хезболлой", как того требовали многие представители оппозиции, это стало бы победой Ирана и его оси зла, и "никого бы не освободило".

"Снова и снова было доказано, кто был прав, а кто не прав. Мы не сводим глаз с Ирана, который угрожает нам уничтожением, и мы полны решимости не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие и другие виды оружия, которые могут угрожать нашим городам и нашей родине", – сказа политик.

Обращаясь к Йемену, Нетаньяху заявил, что недавние удары Израиля по хуситам "не первые, и я скажу вам, что не последние. Мы уничтожили значительные террористические активы, которые есть у хуситов и которые использовались против нас".

Нетаньяху также сказал, что возможно расширить круг мира вокруг Израиля, и раскритиковал идею о том, что мир с арабскими странами зависит от мира с палестинцами.

"Вы понятия не имеете, о чем говорите. И мы заключили четыре исторических мирных соглашения с Авраамовыми соглашениями. И теперь я говорю вам, что будет еще больше соглашений. Я не говорю, что палестинский вопрос не осложняет нам жизнь. Но есть перемены. И если вы думаете, что наши арабские соседи не видят реальности, которую многие из вас здесь, по крайней мере некоторые из вас, пытаются отрицать, то тектонические изменения, которые здесь происходят, не происходят сами по себе", – сказал он.

По словам премьера, успех Израиля в продолжающейся войне, "создает возможности для расширения круга мира, и умеренные арабские страны видят в Израиле региональную державу и возможного союзника для обеспечения своей безопасности, стабильности и процветания всего региона".

"И я намерен в полной мере использовать эту возможность вместе с нашими американскими друзьями", – заявил Нетаньяху.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря избранный президент США Дональд Трамп выдвинул требование к ХАМАС освободить заложников, захваченных во время теракта 7 октября 2023 года. По требованию Трампа это должно произойти до 20 января, когда должна произойти его инаугурация. В противном случае он пригрозил устроить на Ближнем Востоке "настоящий ад".

Ранее стало известно, что тело ликвидированного главаря ХАМАСа Яхьи Синвара доставили в секретное место в Израиле. В США и Израиле выразили надежду, что его могут обменять на заложников. Палестинские террористы со своей стороны заявили, что заложников не отпустят, пока Израиль полностью не выведет свои войска из Газы и не завершит войну.

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