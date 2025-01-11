Жительницу Донецка с российским паспортом не пустили в Грузию: что сказали в пункте контроля документов. Видео

Фанатку России не пустили в Грузию из-за того, что она была прописана на временно оккупированной территории Донецкой области Украины, но имела паспорт страны-агрессора РФ. Женщина пожаловалась, что ее развернули на пункте контроля документов и посадили на самолет в Москву.

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Свою жалобу она опубликовала в TikTok. Женщина на видео заявила, что мечтала посетить Грузию и летела туда на 10-дневный отдых.

"Но мои 10 дней превратились на 20 минут в Грузии!.. Потому что у меня стоит донецкая прописка", – грустно рассказала она.

Саму себя женщина назвала "гражданкой с паспортом РФ". Мол, российский заграничный паспорт она уже использовала для въезда в Индонезию, Турцию, ОАЭ и другие страны. Но грузинам не понравилось, что у нее донецкая прописка.

Автор видео сообщила, что подписала какие-то документы на грузинском языке (она даже не стала разбираться, о чем они). "Ничего не было понятно!.." – пожаловалась она.

После этого один из работников пункта пропуска "показал конкретно на прописку". Он объяснил, что это является причиной, почему туристке отказано в пересечении границы.

"Я была в шоке! Меня посадили на тот же самолет, на котором я прилетела. Все было очень быстро, я не успела сориентироваться, что происходит... У меня не было интернета. Меня сразу посадили на мой самолет и вернули в Москву", – поплакалась женщина.

Как ранее писал OBOZ.UA, правительство Шри-Ланки ввело ограничения для российских туристов, прибывающих в страну и нарушающих законодательство. Прежде всего наказание ожидает тех, кто путешествует без турпутевки и живет на острове нелегально.

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