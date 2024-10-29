'Многие россияне сидят в тюрьмах': российским туристам-дикарям пригрозили серьезным наказанием в Шри-Ланке

Правительство Шри-Ланки ввело ограничения для российских туристов, прибывающих в страну и нарушающих законодательство. Прежде всего, под наказание подпадают те, кто путешествует без туристической путевки и живет на острове нелегально, к чему часто прибегает этот народ. Из-за дикарейских проделок многие россияне теперь сидят в тюрьмах.

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Перестраховать своих соотечественников попытался вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) россиянин Алексан Мкртчян. Он заявил, что отдыхающим из России может грозить депортация, штраф или включение в чёрный список. Туда можно попасть за отлов местной фауны или незаконное пребывание на острове.

"Достаточно большое количество россиян в тюрьмах на Шри-Ланке. Нужно четко понимать, это страна для отдыха, а не условно для коллекционирования бабочек, жучков и ящериц", – дал руководство россиянин.

По его словам, наказание могут получить только неорганизованные группы туристов, то есть те, кто не приобрели путевки на отдых и самостоятельно забронировали гостиницу, купили авиабилеты и договорились с таксистами в аэропорту.

Ранее российских туристов уже призывали проверить документы о легальности пребывания на острове, ведь часто они просрочивают разрешения на местонахождение в стране и ведут незаконный бизнес.

В начале 2024 года правительство Шри-Ланки начало массово отменять визы для беглецов из РФ. Согласно официальным данным, за последние два года на острове побывало более 288 тысяч россиян.

Министр туризма Харин Фернандо заявлял, что министерству поступают жалобы на некоторых российских туристов, ведущих незарегистрированный и незаконный бизнес в стране. Местные жители жалуются, что российские компании ведут политику "лишь для белых", строго запрещающую трудоустройство шриланкийцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские туристы попали в скандал на Шри-Ланке из-за расистской вечеринки. Жители города Унаватуна на Шри-Ланке в районе, неофициально именуемом "Маленькая Москва", умудрились оскорбить всех коренных жителей страны всего одним словом.

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