Жители КНДР подкупают врачей и имитируют туберкулез, чтобы не ехать воевать за Россию - Newsweek

Жители Северной Кореи вынуждены искать какие-либо способы, чтобы их родные не попали на войну в Украине. Северокорейские мужчины подкупают врачей и подделывают справки о туберкулезе, чтобы избежать отправки на фронт в Россию.

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Об этом пишет Newsweek. За поддельный диагноз семьи платят более $500 – это колоссальная сумма для северокорейцев, поскольку это более чем в 100 раз больше средней месячной зарплаты.

Еще год назад подобная "услуга" стоила $100, но из-за массового спроса цены выросли в пять раз. Многие семьи готовы заплатить, потому что боятся, что их мужчины не вернутся живыми с фронта, пишет издание.

По оценкам США и Южной Кореи, в Россию уже отправили до 12 000 северокорейских солдат, в том числе на Курское направление. Армия КНДР – одна из самых больших в мире, и военная обязанность для мужчин длится 10 лет, а для женщин – 5 лет.

Родственники погибших военных не получают правдивую информацию об обстоятельствах смерти. В свидетельствах отмечают, что солдат погиб во время "священных боевых учений в честь Родины", не указывая, что он воевал в составе русской армии.

Опасения северокорейских семей понятны: попасть на фронт означает почти гарантированную гибель. Именно поэтому они готовы платить баснословные для себя деньги, чтобы их близкие остались живы.

Напомним, по состоянию на середину января 2025 года в Курской области могли погибнуть или получить ранения около четырех тысяч солдат из КНДР, воюющих на стороне РФ. Из них примерно четверть были ликвидированы в бою.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, к северокорейцам, воюющим против Украины в Курской области РФ, может прибыть подкрепление в течение следующих двух месяцев. Новые военнослужащие из КНДР пополнят потери в рядах своих сограждан.

Информацию о том, что Пхеньян ускоряет подготовку к отправке в Россию дополнительных сил, подтвердили в разведке Южной Кореи. Там считают, что потери войск Северной Кореи в Курской области составили не менее 300 военных убитыми и около 2700 ранеными.

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