Больших результатов не достигли: в британской разведке оценили потери КНДР на Курщине

По состоянию на середину января 2025 года в Курской области могли погибнуть или получить ранения около четырех тысяч солдат из КНДР, воюющих на стороне РФ. Из них примерно четверть были ликвидированы в бою.

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Таким образом общие потери северокорейских войск составляют более трети от примерно 11 тысяч военнослужащихКНДР, дислоцированных в Курской области РФ. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Высокий уровень потерь за короткий промежуток времени почти наверняка ухудшил способность сил КНДР вести наступательные боевые действия в поддержку попыток России оттеснить украинские силы от Курска", – сказано в сообщении.

Несмотря на эти значительные боевые потери, войска КНДР смогли добиться только тактических успехов под Курском.

В разведке Британии считают, что вооруженные силы России и КНДР "почти наверняка" испытывают трудности с оперативной совместимостью. Солдаты этих двух стран не имеют общего языка, кроме того, войска КНДР очевидно испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, к северокорейцам, воюющим против Украины в Курской области РФ, может прибыть подкрепление в течение следующих двух месяцев. Новые военнослужащие из КНДР пополнят потери в рядах своих сограждан.

Информацию о том, что Пхеньян ускоряет подготовку к отправке в Россию дополнительных сил, подтвердили в разведке Южной Кореи. Там считают, что потери войск Северной Кореи в Курской области составили не менее 300 военных убитыми и около 2700 ранеными.

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