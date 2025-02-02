'Жестокое применение силы неприемлемо': в Евросоюзе резко отреагировали на события в Тбилиси

В Европейском союзе отреагировали на новые антиправительственные протесты, вспыхнувшие в столице Грузии Тбилиси в воскресенье, 2 февраля. Там подчеркнули, что применение силы полицейскими против мирных протестующих, которые требуют проведения честных выборов, неприемлемо.

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События в грузинской столице прокомментировала высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в социальной сети X. Она осудила задержание демонстрантов на мирной акции.

"Жестокое подавление мирных протестующих, журналистов и политиков сегодня вечером в Тбилиси неприемлемо. Грузия не оправдывает никаких ожиданий от страны-кандидата", – написала топ-дипломатка ЕС.

Каллас подчеркнула, что Европейский союз поддерживает народ Грузии в его борьбе за свободу и демократию.

Прокомментировал разворачивающиеся в Тбилиси события также конгрессмен-республиканец, председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.

"Я продолжаю вдохновляться храбрыми людьми Грузии, которые в эту минуту вышли на улицы на 67-й день подряд массовых протестов против незаконного режима Иванишвили. Этот жестокий режим сфальсифицировал выборы, а теперь нападает на них, задерживает их и совершает набеги на их дома", – сказано в его сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля в Тбилиси на антиправительственном протесте произошли столкновения протестующих с полицией. Среди задержанных члены Коалиции при смене Ника Мелиа и Тенго Тевзадзе, а также экс-мер Тбилиси Гиги Угулава.

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