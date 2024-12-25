УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Жена Асада умирает от рака крови, врачи оценивают ее шансы 50/50 – The Telegraph

Ольга Липич
Мир
2 минуты
20,0 т.
Жена Асада умирает от рака крови, врачи оценивают ее шансы 50/50 – The Telegraph

У Асмы Асад, жены беглого сирийского диктатора Башара Асада, вероятно, произошел рецидив лейкемии (онкологическое злокачественное заболевание крови). В настоящее время она находится в изоляции, врачи дают ей 50/50 шансов на выживание.

Видео дня

Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, жена Асада, которая является гражданкой Британии и Сирии, находится в изоляции, чтобы предотвратить заражение. Источники поделились с журналистами, что ее отец, Фаваз Ахрас, ухаживал за дочерью в Москве, и он "разбит горем".

В мае 2024 года президентство Сирии объявило, что у тогдашней первой леди диагностировали острый миелоидный лейкоз, агрессивный рак костного мозга и крови. Также она лечилась от рака молочной железы и в августе 2019 года объявила, что "полностью" избавилась от болезни после года лечения.

Считается, что лейкемия снова появилась после периода ремиссии.

Жена Асада умирает от рака крови, врачи оценивают ее шансы 50/50 – The Telegraph

"Асма умирает. Она не может быть в одной комнате с кем-то из-за своего состояния", – сообщил журналистам источник, общавшийся непосредственно с представителем семьи в последние недели.

Другой источник, общавшийся с семьей в Москве, сказал: "Когда лейкемия возвращается, это плохо. За последние несколько недель она была 50/50".

По словам собеседников журналистов, Асма Асад прилетела на лечение в Москву задолго до того, как Кремль убедил ее сирийского диктатора сбежать из-за наступления повстанцев. Сначала она находилась на лечении в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем в Москве. По меньшей мере, шесть месяцев о ней заботился отец.

Кроме того, в издании выяснили, что слухи о том, что Асма хочет развестись с мужем, возникли после соответствующих сообщений от турецких журналистов, которые, как предполагают, были проинформированы российскими дипломатами.

Также в издании напомнили, что в 2011 году Асма Асад попала под западные санкции за свою поддержку мужа, жестоко подавившего продемократические протесты, начав в стране войну.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что не хочет видеть ее в Британии и сделает "все, что в его силах", чтобы гарантировать, что ни одному члену семьи Асада "не будет места в Британии".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали, что Асма Асад хочет покинуть Москву и переехать в Лондон. Жене свергнутого сирийского президента не нравятся условия проживания в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!