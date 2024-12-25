Жена Асада умирает от рака крови, врачи оценивают ее шансы 50/50 – The Telegraph

У Асмы Асад, жены беглого сирийского диктатора Башара Асада, вероятно, произошел рецидив лейкемии (онкологическое злокачественное заболевание крови). В настоящее время она находится в изоляции, врачи дают ей 50/50 шансов на выживание.

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Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, жена Асада, которая является гражданкой Британии и Сирии, находится в изоляции, чтобы предотвратить заражение. Источники поделились с журналистами, что ее отец, Фаваз Ахрас, ухаживал за дочерью в Москве, и он "разбит горем".

В мае 2024 года президентство Сирии объявило, что у тогдашней первой леди диагностировали острый миелоидный лейкоз, агрессивный рак костного мозга и крови. Также она лечилась от рака молочной железы и в августе 2019 года объявила, что "полностью" избавилась от болезни после года лечения.

Считается, что лейкемия снова появилась после периода ремиссии.

"Асма умирает. Она не может быть в одной комнате с кем-то из-за своего состояния", – сообщил журналистам источник, общавшийся непосредственно с представителем семьи в последние недели.

Другой источник, общавшийся с семьей в Москве, сказал: "Когда лейкемия возвращается, это плохо. За последние несколько недель она была 50/50".

По словам собеседников журналистов, Асма Асад прилетела на лечение в Москву задолго до того, как Кремль убедил ее сирийского диктатора сбежать из-за наступления повстанцев. Сначала она находилась на лечении в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем в Москве. По меньшей мере, шесть месяцев о ней заботился отец.

Кроме того, в издании выяснили, что слухи о том, что Асма хочет развестись с мужем, возникли после соответствующих сообщений от турецких журналистов, которые, как предполагают, были проинформированы российскими дипломатами.

Также в издании напомнили, что в 2011 году Асма Асад попала под западные санкции за свою поддержку мужа, жестоко подавившего продемократические протесты, начав в стране войну.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что не хочет видеть ее в Британии и сделает "все, что в его силах", чтобы гарантировать, что ни одному члену семьи Асада "не будет места в Британии".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали, что Асма Асад хочет покинуть Москву и переехать в Лондон. Жене свергнутого сирийского президента не нравятся условия проживания в РФ.

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