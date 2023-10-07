Зеркальный ответ: США высылают из страны двух российских дипломатов

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на то, что Россия в сентябре объявила персонами нон грата двух американских дипломатов в Москве. В ответ на это из Вашингтона выслали двух российских дипломатов, которые работали в посольстве РФ в США.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США, передает CNN. Он отметил, что Вашингтон "ответил взаимностью", объявив персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

"Министерство не будет терпеть тактику преследований наших дипломатов со стороны российского правительства. Действия Департамента отправляют четкое сообщение о том, что неприемлемые действия против персонала нашего посольства в Москве будут иметь последствия", – подчеркнул представитель Госдепа.

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В РФ уже отреагировали на это заявление, назвав высылку своих дипломатов "банальной местью" и "очередным конфронтационным выпадом".

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США якобы не смогли обосновать высылку двух дипломатов РФ.

"Попытки сотрудников посольства США в Москве нанести ущерб национальной безопасности РФ будут решительно пресекаться", – также выдал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Македония снова выслала из страны трех российских дипломатов. Причиной этого стало совершение ими действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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