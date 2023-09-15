Россия выдворила двух дипломатов США за 'шпионаж': в Вашингтоне пообещали ответ

Министерство иностранных дел страны-агрессора России объявило персонами нон-грата двух американских дипломатов – первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. В Госдепе обвинили РФ в эскалации и пообещали ответить на эти действия.

Как говорится в сообщении МИД РФ в четверг, 14 сентября, в течение семи дней Силлин и Бернстайн должны покинуть страну. Кроме того, послу США в России Линн Трейси вручили "официальную ноту" о "несовместимости с дипломатическим статусом" действий дипломатов.

Москва утверждает, что якобы по заданию Силлина и Бернстайна экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов собирал данные о полномасштабном вторжении в Украину и мобилизации.

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Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне отметил, что Штаты не оставят действия Москвы без внимания. Он не уточнил, каким именно будет ответ Штатов, однако отметил, что Россия в очередной раз "выбрала конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия".

"Она (Россия. – Ред.) продолжает преследовать сотрудников нашего посольства, равно как продолжает запугивать своих граждан. Мы сожалеем, что Россия стала на этот путь, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы будем должным образом реагировать на ее действия", – добавил Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на высылку 45 российских дипломатов из Молдовы, Москва пригрозила Кишиневу ухудшением отношений между странами. В вину молдовским властям вменяют то, что теперь граждане РФ, находящиеся на территории Молдовы, якобы не смогут получать качественные услуги от посольства.

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