В Турции дома продолжают разрушаться даже после землетрясения: жуткий момент попал на видео

В Турции после мощного смертоносного землетрясения магнитудой 7,8 повреждено огромное количество жилых домов. Некоторые постройки, конструкция которых была нарушена, продолжили падать даже после прекращения толчков земли.

Видео дня

Соответствующее видео, снятое 6 февраля в городе Шанлыурфа, попало в сеть. Очевидец случайно заснял, как многоквартирный дом начал рушиться у основания и просто обвалился, повалив столб электропередач. Роликом поделился Telegram-канал Obozrevatel.ua (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

После падения дома в воздух поднялось облако пыли. На записи слышно, как где-то кричали люди.

Отметим, ранее мэр Зейнель Беязгюль сообщал, землетрясение привело к обрушению не менее 16 зданий в городе. Очевидно, это количество выросло. Было известно о 12 погибших жителях провинции Шанлыурфа.

В целом утром 6 февраля из-за землетрясения в Турции погибли 284 человека и 2383 пострадали (данные на 9:00). Большинство из них оказалось под завалами собственных домов, поскольку катаклизм произошел очень рано, в 04:17.

Очаг подземных колебаний располагался на глубине 7 км в районе Пазарджик. Землетрясение ощущалось также в Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье, Адане.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 6 февраля землетрясение также произошло в Сирии, вызвав большие разрушения. Минимум 237 жителей страны погибли, пострадали более 600.

– Подземные толчки ощущались и в Ираке, в частности, в столице страны Багдаде.

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