Зеленский встретился с членами Конгресса США и наградил их

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с членами Палаты представителей Конгресса США. Он поблагодарил обе палаты и партии Конгресса, а также весь американский народ за неизменную поддержку Украины.

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Как отметили в Офисе президента, Зеленский встретился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, заместителем председателя фракции демократов Кэтрин Кларк, законодателем Питом Агиларом, почетным спикером Нэнси Пелоси, главой Комитета по вопросам ассигнований Розой Делауй, председателем Комитета по иностранным делам Грегори Миксом и председателем Комитета по разведке Джимом Гаймсом.

Во время встречи президент Украины наградил Хакима Джеффриса орденом "За заслуги" I степени.

Также Зеленский рассказал законодателям США об ударе по детской больнице "Охматдет". Он подчеркнул, что последнее российское преступление показывает важность усиления украинского ПВО и расширение разрешения использования американского оружия по военным объектам на территории РФ.

Отдельно президент отметил, что важно ускорить поставки истребителей F-16, а также оборонную помощь из уже проголосованных пакетов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Политики обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества, в частности, дальнейшую помощь от Штатов для нашего государства.

Также президент Украины встретился на полях саммита с руководителями Нидерландов, Германии и Британии и обсудил с ними многие вопросы, касающиеся обороноспособности Украины. Основное внимание было уделено усилению украинской ПВО.

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