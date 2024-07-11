'Важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США': Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Джонсоном. Фото и видео

В среду, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Политики обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества, в частности, дальнейшую помощь от Штатов для нашего государства.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Зеленский поблагодарил Конгресса и Майка Джонсона за поддержку украинского народа в нашей борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Президент подробно рассказал спикеру о ситуации на передовой в Украине, неотложных потребностях наших Сил обороны и последствиях недавних массированных российских атак на гражданские объекты в Украине.

"Владимир Зеленский отметил, что для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США, и отметил прозрачное использование помощи", - сказано в сообщении.

Также во время встречи стороны обсудили дальнейшие общие шаги по укреплению украинско-американского сотрудничества, ожидания от саммита НАТО и прогрессу Украины во внедрении реформ на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент Владимир Зеленский встретился на полях саммита с главами Нидерландов, Германии и Британии и обсудил с ними многие вопросы, касающиеся обороноспособности Украины. Основное внимание было уделено усилению украинской ПВО.

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