Зеленский созывает участников Будапештского меморандума, а США готовят удар по Кремлю – самое главное с Мюнхенской конференции

На фоне эскалации войны на Донбассе в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности, которую Россия впервые за 25 лет полностью проигнорировала. Выступил с эмоциональной речью и украинский лидер Владимир Зеленский – политик подчеркнул, что Донбасс стал "фактическим разграничением между миром и войной".

OBOZREVATEL собрал самые яркие и важные выступления Мюнхенской конференции.

И так уже было ровно семь лет назад. Тогда экс-канцлер Германии Ангела Меркель начала свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности со слов об Украине. В тот период война на Донбассе достигла критической отметки, а лидеры ФРГ и Франции пытались найти точки соприкосновения между Москвой и Киевом перед саммитом в Минске, где было подписано первое соглашение о прекращении огня.

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Прошло семь лет и на Донбассе снова крупное обострение. Первый пункт Минских соглашений о режиме тишины Россия так и не выполнила, зато восприятие конфликта на Западе существенно изменилось. "Мы имеем дело не с украинским кризисом, а с российским кризисом", – подчеркнула министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в первый день форума.

Выступление украинского лидера началось с громких аплодисментов гостей и других участников форума. "Я думаю, что аплодисменты не для меня, а для украинских солдат", – сказал Зеленский.

В своей речи политик подчеркнул, что Украина стремится к миру и не хочет новой войны. "Украина хочет мира, Европа хочет мира, мир говорит, что не хочет войны, а Россия, что не хочет нападать. Кто-то из нас лжет", – отметил он.

По словам президента, он намерен собрать переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, РФ, США и Великобритания) по обеспечению безопасности. Однако если эти консультации не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

"Я как президент впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз", – подчеркнул он.

Архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления.

Украине говорят, что двери НАТО открыты, но пока "посторонним вход воспрещен".

Украина будет возвращать Крым и Донбасс только мирным путем.

Чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о возможных датах вторжения.

"У границ Украины стоит 150 тысяч российских солдат".

"Мы будем защищать нашу землю, при поддержке партнеров или без нее".

Украина готова искать ключ к урегулированию конфликта в любом формате.

В ближайшие недели Зеленский инициирует саммит при участии Украины, Германии и Франции для решения проблем безопасности в Европе.

"Обстрел Ростовской области — провокация. Они стреляют сами, это такой цинизм".

"Украина в надежных руках. Это не только мои руки. У нас надежная армия... Я завтракал в Украине, и ужинать буду в Украине".

Санкции нужно применить сейчас, а не после бомбардировок.. "Нам не нужны санкции, когда у нас не будет границ или экономики. Делать можно многое, можем дать список. Главное желание".

Отвечая на вопрос о намерениях президента РФ: "Я не знаю, чего хочет президент Путин, поэтому я предложил встретиться".

Одним из самых ярких на Мюнхенской конференции стало вступление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая начала свою речь с описания впечатлений от недавней поездки на Донбасс. Политик подчеркнула свой взгляд на войну – взгляд на то, в каких условиях живут рядом с линией фронта женщины и дети.

"Если женщины будут в безопасности, все будут в безопасности", – процитировала она одну из своих собеседниц в Украине.

Говоря о российской агрессии, Бербок затронула тему возможных санкций против "Северный поток-2". Несмотря на слухи об отказе Германии от ограничений, связанных с газопроводом, она открыто подчеркнула, что в случае эскалации со стороны Кремля "все опции на столе, включая "Северный поток-2". Решимость ввести жесткие санкции было одним из сигналов Бербок России. Второй сигнал: Запад не хочет конфронтации, а стремится к дипломатическому решению.

Затронула дипломат и вопрос предоставления Украине летального оружия. По словам Бербок, Германия отказывается от поставок потому, что под угрозой окажутся переговоры в "нормандском формате". Министр добавила, что решение далось Берлину очень непросто, но на это есть веские причины.

"Но если мы ставим под угрозу путем принятия таких шагов, что "норманнский формат" больше не будет работать, то, по моему мнению, это будет очень большая угроза безопасности для каждого гражданина в Украине... Для каждого гражданина там решающее значение имеет то, что мы возвращаемся за стол переговоров для обсуждения Минска", – сказала она.

Будет "быстрый, суровый и сплоченный" ответ, если Россия полномасштабно вторгнется в Украину, заявила вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, Кремль ожидают "значительные и беспрецедентные" санкции. А это, в свою очередь, повлечет за собой значительный экономический ущерб для страны-агрессора.

"Мы введем далеко идущие финансовые санкции и экспортный контроль. Мы нанесем удар по российским финансовым учреждениям и ключевым отраслям промышленности. И мы нанесем удар по тем, кто замешан, и тем, кто помогает и подстрекает к этому неспровоцированному вторжению", – сказала политик.

Россия осуществляет агрессивные действия "по точному сценарию", констатировала Харрис. Его частью является создание искусственного предлога для вторжения, а также ложь, дезинформация и пропаганда.

Харрис добавила, что Вашингтон остается открытым к диалогу. Но если дипломатия зайдет в тупик, Штаты также готовы к жестким ответам. "Мы положили на стол конкретные пропозиции. Мы привлекали РФ через НАТО, ООН, в двустороннем формате – принять участие в диалоге. Но в РФ продолжают заявлять, что они готовы к переговорам. Хотя их действия не отвечают тому, что они говорят", – сказала вице-президент.

Военная эскалации России может полностью перекроить сложившуюся систему миропорядка, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Не веря своим глазам, мир наблюдает за крупнейшим с самых темных времен холодной войны наращиванием войск на европейской земле, потому что события этих дней могут изменить весь международный порядок", – заявила политик.

Евросоюз готов отреагировать на агрессию России и подготовил на этот случай "мощный" пакет санкций против Москвы. Властям РФ следует считаться со значительным ограничением экономического развития страны в условиях военного конфликта с Украиной, отметила Урсула фон дер Ляйен и указала также на очень слаженную позицию с Вашингтоном по данной проблеме.

Кроме того, она добавила, что ЕС не может более полагаться на Россию как поставщика энергоносителей. Политик обвинила российские компании в намеренном сокращении поставок газа и уменьшении запасов в европейских газохранилищах, сопряженном с ростом цен и спроса на газ.

Примечательно, что даже Китай – ближайший партнер России – выступил на стороне Украины и поддержал суверенитет и территориальную целостность страны.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", — сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления заявил, что "много российских матерей будет плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины".

"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. Это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", – сказал он.

Политик также подчеркнул, что в случае новой войны санкции против Кремля будут очень серьезными, а Россия потеряет все. "Мы не можем позволить, чтобы Россия шантажировала страны Европы", – подчеркнул он.

"Нам нужно подготовиться, чтобы пропаганда РФ оказалась неуспешной. Будет много вранья в адрес Украины. Мы будем готовиться к временам затяжного кризиса, когда Россия будет давить", – заявил Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры террористических "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет.