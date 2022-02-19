Китай встал на сторону Украины, поддержав ее территориальную целостность

Китай поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Об этом министр иностранных дел страны Ван И сказал во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение", – сказал Ван И.

Он добавил, что на минувшей неделе правительство Китайской Народной Республики издало документ, подтверждающий поддержку суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Глава МИД Китая отметил, что, если кто-то захочет поставить под сомнение данную позицию КНР, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции этой страны.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля в Мюнхене (Германия) началась ежегодная конференция по безопасности. На нее и приглашали и президента РФ Владимира Путина, но он отказался.