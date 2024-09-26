Зеленский обсудил реализацию Формулы мира с генсеком ООН Гутерришем: к чему пришли. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты провел встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Стороны обсуждали реализацию Формулы мира и, в частности, свободу судоходства в Черном море.

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Об этом рассказал сам Владимир Зеленский. По его определению, "это важно для продолжения беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на глобальные рынки".

Также стороны говорили о помощи Организации украинцам. Украина надеется, что ООН будет реагировать на нужды украинцев в гуманитарной сфере, подчеркнул президент. В первую очередь это касается времени подготовки к зимнему периоду.

Отдельно Зеленский провел встречу с главой 79-й сессии Генассамблеи ООН, бывшим премьером Камеруна Филемоном Янгом.

Украинский лидер заверил, что Украине нужны в течение 79-й сессии Ассамблеи проведение ежегодных дебатов в рамках украинского пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", а также принятие резолюции по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины.

Президент Украины призвал Филемона Янга поддержать Формулу мира и пригласил его посетить Украину с визитом.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН сказал, что весь мир увидел, как Россия, территория которой в 20 раз превышает территорию Украины, напала на нее, чтобы захватить, потому что кремлевский диктатор решил, что он может делать что-либо. что. И сегодня каждый сосед РФ понимает, что война может постучаться и в его дверь.

В свою очередь, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал членов Совета безопасности и всех партнеров помочь нашей стране отражать атаки РФ. Они могли бы сбивать российские ракеты, когда те приближаются к их территории.

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