Каждый сосед России чувствует, что война может постучаться и в его двери, – Зеленский в ООН

Весь мир увидел, как страна-агрессор Россия, территория которой в 20 раз превышает территорию Украины, напала на нее, чтобы захватить, потому что кремлевский диктатор решил, что он может делать что угодно. И сегодня каждый сосед РФ понимает, что война может постучаться и в его дверь.

Видео дня

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Он подчеркнул, что на континенте не может быть справедливого мира без Украины.

"Не может быть справедливого мира без Украины. Мы видим, что Россия, превышающая в 20 раз Украину, все еще хочет больше земли. На самом деле это просто безумие. И это безумие заключается в желании России уничтожить своего соседа", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Россия пользуется поддержкой Северной Кореи и Ирана.

"И теперь каждый сосед в Европе и Центральной Азии чувствует, что война может постучаться и в их двери. И просто подумайте, какие потери это будут для всего мира", – сказал он.

Зеленский отметил, что украинскую Формулу мира поддержали "почти 100 наций и международных организаций".

"И Северная Америка, и Африка, и Азия – они все объединились в Формуле мира. И я напоминаю Генеральной Ассамблее, что все нации, участвовавшие в Саммите мира, равны и не было никого, кто блокировал бы решение этих наций. Это абсолютно независимое решение этих стран", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что равенство – это то, что ненавидит Россия. Именно поэтому она заявляет, что ее не устраивает Формула мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в ООН раскрыл планы Путина по террору украинцев. По его словам, РФ готовит удары по инфраструктуре, от которой зависит работа украинских АЭС. Таким образом Владимир Путин хочет сломить дух украинцев накануне зимы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!