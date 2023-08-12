Президент Украины Владимир Зеленский остается фаворитом среди мировых политических лидеров у граждан Соединенных Штатов, получив от них 57% положительных откликов. Единственный, кто обогнал главу нашего государства в этом рейтинге, это принц Великобритании Уильям (59%).

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Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса американского института Gallup. Участники опроса куда больше расположены к зарубежным политикам, чем к собственным государственным деятелям.

Так, глава Белого дома Джо Байден и его возможный оппонент на выборах 2024 года, 45-й президент Дональд Трамп, получили равный процент симпатии – 41%. В то же время американцы в 57% случаев отозвались о действующем лидере отрицательно, и в 55% – о бывшем.

Лучше, чем к Байдену американцы относятся к его супруге Джилл. Первая леди из Вашингтона получила признание 49% участников социологического голосования, заняв третье место общего рейтинга.

А вот абсолютный "рекордсмен с конца" стал в этом сезоне кремлевский диктатор Владимир Путин. Только 5% опрошенных граждан США оценили российского фюрера положительно, у 90% он вызывает резкое отторжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, на будущих выборах президента РоссииПутин имеет шансы набрать 90% электоральных голосов. А по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в принципе голосовать нет необходимости.