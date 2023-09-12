Зеленский и Нетаньяху встретятся в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН, – посол Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Встреча пройдет на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский. "Встреча Нетаниягу-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что 7 сентября Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху. Они обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии вторжению России.

Кроме того, политики подняли вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя государствами и отметили необходимость исправления этой ситуации.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд достаточно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

Кстати, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией", а переданное Киеву оружие якобы может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, развязанной страной-агрессором России. Он напомнил, что Израиль тоже страдает от действий агрессора.

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