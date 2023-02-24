Я бы хотел, чтобы Израиль был не медиатором, а стал на сторону Украины: Зеленский рассказал об улучшении двусторонних отношений

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.

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Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченной к годовщине полномасштабного российского вторжения. Трансляция мероприятия проходила в YouTube.

Он отметил, что украинская сторона провела много разговоров с Израилем – на разных уровнях, с разным руководством, публичных и непубличных, в разных форматах и на разных территориях.

"И было сложно изменить позицию, потому что у Израиля не простая ситуация – с Россией, Ираном, Сирией", – объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что хотел бы, чтобы Израиль полноценно встал на сторону Украины как страны, страдающей от действий агрессора.

"Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И конечно, я бы очень хотел, чтобы – сторону Украины. Израиль может поддерживать войну. Я знаю все ответы на ваши вопросы, но я не могу вам их дать, потому что я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений между Украиной и Израилем", – добавил глава государства.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил надежду на изменение позиции Иерусалима по помощи Киеву защитным вооружением. Такая поддержка поможет сберечь жизнь гражданских лиц, подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в четверг, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Он пообещал, что Израиль предоставит Украине новую систему предупреждения о воздушной угрозе за три-шесть месяцев.

В то же время украинская сторона передала Иерусалиму список своих военных потребностей, которые могла бы помочь закрыть Израиль. Приоритетными в этом списке технологии противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский премьер Беньямин Нетаньяху говорил о готовности начать передачу Киеву "военных средств". Что же стоит за этой формулировкой политик не уточнил.

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